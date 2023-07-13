Скандалы: Голосистая фея

Наталья Штурм описала, как «хорошо проводила время» с Романом Абрамовичем

Певица Наталья Штурм недавно отметила день рождения: 28 июня артистке исполнилось 57 лет. Свой личный праздник звезда встретила в Грузии в компании родных и близких. Корреспонденты «МК» дозвонились до именинницы, и она откровенно рассказала нам о своей жизни. Как Киркоров целовал ее в темноте. Почему не получилось с Абрамовичем и Новиковым. Чем ее удивил Леонтьев и почему уже долгое время она не общается с сыном. Кажется, такой откровенной Штурм не была еще никогда.

Своей сегодняшней жизнью я абсолютно довольна, — говорит Наталья. — У меня прекрасная дочь, внук, рядом любимый человек. Мне наконец-то повезло в личной жизни. Я встретила обеспеченного мужчину с волшебным характером. Его зовут Альберт. У нас общее увлечение — мы обожаем путешествовать. И, кстати, познакомились на пляже Занзибара. Так все быстро завертелось. Мне с Альбертом комфортно. Каждый из нас сохранил свои привычки. Никто ни на кого не давит. Хочу я на острова — пожалуйста, а муж в это время на рыбалку. И мне хорошо, и ему.

— Альберт, насколько я понимаю, вас ждал. В момент знакомства с ним у вас был роман с ирландским дирижером Дереком Глисоном…

— Да! Я никак не могла определиться в выборе, потому что была очень влюблена в Дерека. Просто крышу сносило. Альберт мне ни слова не говорил. Просто терпеливо ждал. Вот это я очень оценила. Альберт считает, что я — идеальная и самая лучшая в мире. Что бы я ни делала и какие сюрпризы ни выкидывала, он все принимает. Такой человек неконфликтный.

— Повезло!

— Должно же было мне когда-то повезти. (Смеется.) Не всю же жизнь мне бегать от бухих мужей, размахивающих кулаками! Я хотела покоя и душевного равновесия, и я это получила. Наши отношения можно сравнить с домашними тапочками — с Альбертом мне уютно и тепло.

— А ведь еще совсем недавно вы говорили, что в отношениях главное — эмоции!

— Это было раньше. Сейчас мне эмоции не нужны абсолютно. Я наелась романами, влюбленностями, страданиями, ожиданиями звонков, обидами, нелогичностью поведения якобы любящего мужчины. Меня достали эти игры, понимаешь? Не хочу больше ничего такого. Но подразнить могу.

— Вы всегда пользовались мужским вниманием. Первым вашим мужем стал Сергей Деев, тоже музыкант…

— С Сережей мы познакомились в училище. Он был очень красивый, с прекрасной фигурой. Сережа был на 9 лет старше меня. Но одна проблема: он был женат. Ради меня развелся. И мы стали жить вместе. Вскоре ко мне пришел успех, и наши отношения начали портиться. Он не смог перенести моего карьерного взлета.

— Это правда, что популярной вы стали благодаря «Московскому комсомольцу»?

— Да, в нашей семье очень любят «МК», постоянно выписывают. Однажды я увидела в «Московском комсомольце» объявление, что вскоре стартует конкурс «Шоу королева-91». Требовались девушки до 24 лет с красивой внешностью, умеющие петь и танцевать. Там было еще написано, что конкурс будет проходить в Сочи. Помню, я прочитала объявление и сказала своему мужу: «Это же все про меня, Сереж». Но Сережа был не рад. До сих пор помню, как он мне сказал: «Пропала Наташка». А я все равно пошла на кастинг. Ко мне подошел главный режиссер, послушал, как я пою, и сказал: «Ты можешь стать большой звездой, если будешь слушать советы». Я готова была слушать советы, потому как всегда была очень послушной. Для участия в конкурсе меня постригли, дали очень красивое платье известного модельера. И я пошла петь. Тогда впервые исполнила эстрадные композиции. До этого училась академическому вокалу. На конкурс в Сочи съехалось очень много больших звезд: и Иосиф Кобзон, и Любовь Полищук, и Илья Глазунов. Глазунов просто фанател от меня и постоянно говорил: «Наташа, ты здесь самая красивая и талантливая. Уговариваю Кобзона, чтобы тебе дали первое место».

— А Кобзону вы не приглянулись?

— Иосиф Давыдович любил блондинок, а я была брюнеткой. В результате главные призы поделили очень правильным образом: ни вашим, ни нашим. Одна девочка-блондинка получила Гран-при, а мне дали первое место и «Приз зрительских симпатий». После конкурса моя жизнь кардинально изменилась. Я вернулась в Москву, и на меня посыпались разные предложения. Не только по работе. Дима Крылов, который вел «Непутевые заметки», помню, звонил на домашний телефон и приглашал меня в кино. Мой муж Сережка ужасно нервничал в этот момент. Потому что я сидела в коридоре, общалась, а он все слышал…

— Бедный муж…

— Да, да, да. Но в кино с Крыловым я, кстати, не пошла. Стала больше работать. Меня приняли в «Московит»: там и Бабкина работала, и Розенбаум, и Тальков. Про этих артистов всегда очень много сплетен ходило — наши продюсеры очень любили рассказывать разные истории. Из серии: «Сейчас позвоню, и он (или она) прибежит через 5 минут». Для состоятельных людей свойственна такая ярмарка тщеславия. Для меня все было в новинку. Многие вещи были вообще непонятны. Например, зачем нужно петь в микрофон. У меня была луженая глотка — я могла озвучить помещение и без технических средств. Кобзон меня учил, как правильно обращаться с микрофоном. Иосиф Давыдович всегда говорил: «Можно и шептать так, что люди рыдать будут».

— А почему муж не радовался вашему взлету?

— Потому что у него ничего не складывалось. Сережа тоже хотел быть певцом, пробовался в разные коллективы, в том числе и в «Любэ». Но его не брали. Сережа мог бы мне помогать: вместе нам было бы проще пробиваться. Но он не стал сотрудничать со мной и пытался мне показать, что и сам не лыком шит. Часто случались моменты, которые просто выбивали меня из колеи. Например, мне надо на репетицию ехать или куда-то на съемку, а он исчезает из дома. А дочке всего годик — что мне было делать? И мы расстались.

— Вскоре в вашей жизни появился бард Александр Новиков…

— Да. Александр Васильевич стал моим учителем. Он брал на себя абсолютно все организационные моменты. И ввел меня в шоу-бизнес. Я быстро нашла общий язык с коллегами. Хотя некоторые их поступки меня удивляли, мягко говоря. Например, во время отборочного тура на «Евровидение» Киркоров вдруг меня стал целовать в темноте. Я была заряжена выходить на сцену, стою за кулисами. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Киркоров и целует в губы.

— С чего это он вдруг?

— Так ему захотелось. Поцеловал меня и говорит: «Ты мне нравишься». Для него в то время это было абсолютно нормально. А я оторопела. Филипп был такой розовощекий, словно…

— Индюк?

— Нет, не индюк. Он был милый очень. Открытый, непосредственный, в нем было какое-то солнце. Не зря его спустя время назвали лучезарным.

— А что же вы ему отказали?

— Во-первых, он мне ничего не предлагал. А во-вторых, я уже была с Новиковым. Слава богу, он не видел, как Филя меня целует. А то бы Киркоров зубов лишился. Я тогда стояла и думала: «Если заметил, будет скандал». Всегда боялась, чтобы Александр Васильевич «гневаться не изволил». Потому что я была неприкосновенна. Возле моей гримерки всегда была выставлена охрана, и ко мне невозможно было подойти даже родственникам. Помню, приехали в Казань, и оказалось, что у меня там брат живет троюродный. Он был вынужден показывать паспорт охранникам, чтобы ему разрешили пройти ко мне. А я в этот момент сидела в гримерке, как мышка-норушка, и боялась.

— Новиков часто гневался?

— Александр Васильевич — человек авторитарный. Он все решал сам: куда мне идти, как мне дышать, что мне надевать и что говорить. Слова он мне не давал, конечно, ни одного сказать. Всегда все за меня делал. Конечно, ему бы такой выпад Киркорова не понравился. Кстати, вспомнила еще один забавный случай. Как-то раз мы пришли с ним на какой-то крутой концерт, и, пробираясь сквозь ряд с сидящими артистами, Новиков поравнялся с Бари Алибасовым. Они мило поздоровались, поручкались, и Саша пошел дальше. А Бари в этот момент ущипнул меня за ягодицу. Я обалдела. А он мне подмигнул: «Добро пожаловать в наш гадюшник». Так произошло мое первое боевое крещение.

— Шоу-бизнес действительно оказался гадюшником?

— Нет, в шоу-бизнесе есть очень много порядочных людей. Например, Игорь Николаев. Он очень хороший человек. Помню, в свое время я хотела купить квартиру в Америке. Прилетела в Майами, уже внесла даже первый взнос. Звонит Игорь и приглашает к себе на день рождения. Прихожу — много артистов, наши в Майами много времени проводили. У Игоря на празднике я, кстати, впервые познакомилась с Валерием Леонтьевым. Он всегда производил на меня приятное впечатление. А тут он меня просто поразил. Валерий Яковлевич очень умный, порядочный. Это можно даже заметить по его поведению. Но его соседкой по Майами я не стала — в конечном итоге квартиру там решила не покупать.

— Давайте вернемся к Новикову. Глядя на вашу парочку, можно было понять, что он вас любил по-настоящему.

— Наверное, любил. Для самовлюбленных артистов это очень большая редкость. Отдавать свою душу, сердце, время другому человеку мало кто из звезд может.

— А вы его сильно любили?

— Влюбилась ли я? Думаю, что да. Я горела. Колоритный и талантливый человек. Мне было с ним интересно. Его уроки я помню до сих пор. Новиков мне, конечно, преподал хорошую школу жизни. Это однозначно. Я до сих пор иногда общаюсь с людьми так же, как и он в свое время.

— Почему вы с ним расстались?

— Я устала, честно скажу. Когда тебя постоянно в чем-то упрекают, это сложно. Я была виновата во всем, даже если его машину останавливали гаишники. И мне надоело быть постоянно виноватой. В этом причина нашего расставания. Мне хотелось свободы, хотелось самой заниматься творчеством.

— Он вас не пытался вернуть?

— Сложно сказать. Наверное, пытался. В то время была программа, в которой участвовали семейные дуэты. Звонит мне Новиков и говорит: «Ну что, примем участие в этой передаче?» «А ничего, что мы уже расстались?» — спрашиваю. «Сойдемся на это время!» — засмеялся Новиков.

— Сошлись?

— Для передачи — да. А в жизни — нет. Знаешь, если меня очень долго прессуют, я уже не могу оставаться той, какая я есть. Дело не в обиде конкретной, просто по совокупности моментов я поняла, что хочу быть самостоятельной.

— Тем более что в тот момент вы уже, как я понимаю, получали хорошие гонорары и могли себя обеспечивать!

— Всеми деньгами распоряжался Саша. Я даже не знала, сколько получала за концерт. На мой взгляд, это справедливо. Потому что он и вкладывал. Так что никаких вопросов на эту тему у нас никогда не возникало. Наоборот, когда мы расстались, я какое-то время в тумбочку складывала по 50 процентов от своих выступлений для него. Концертов в то время было очень много, собралась приличная сумма. Звоню ему: «Забери». А он отвечает: «Нафиг мне надо!»

— Широкий жест!

— Саша такой. Он великодушный человек.

— А Абрамович, который за вами ухаживал в юности, великодушный?

— Да. Рома был очень щедрый, добрый и хороший парень. Мне тогда было 15 лет: многие моменты, которые случались между нами, я уже и забыла. О том, что за мной ухаживал Абрамович, я узнала на встрече одноклассников. Как-то пришла, а девчонки мне говорят: «А ты помнишь, как Абрамович портфель твой носил?» Я удивилась. Они мне рассказали, что Рома стал олигархом, стал вхож к Ельцину. Я посмотрела его снимки: точно, наш Ромка. А я даже не знала, что он олигархом стал. Я же артистка, музыкант, а не светская львица, которая мечтает о миллионах. Никогда не следила за олигархами.

— Роман был первой вашей любовью?

— Нет, мы просто очень хорошо проводили время вместе. Рома ничем не выделялся среди нас. Помню, мы собирались отмечать весну, скидывались на бутылку «Арбатского» все вместе. Денег в те годы ни у кого не было, в том числе и у него. В тот вечер мы с Ромой вышли на балкон, он меня приобнял… Мы с Ромой занимались математикой, он мне помогал. Я в нем видела хорошего парня. Он, кстати, каким был, таким и сейчас остался.

— Почему у вас не получилась семейная жизнь со вторым мужем Игорем Павловым, от которого у вас сын?

— Этот брак был ошибкой однозначной. Просто Игорь попал в удобный момент, когда у меня были сложные взаимоотношения с мужчиной. Тот был, кстати, хорошим человеком, но женатым. Он разрывался, а я понимала, что долго так не смогу. В этот момент встретила Игоря в казино, где я выступала, а он играл в одном из залов. В этот вечер мы и познакомились. Но лучше, чтобы этой встречи не было.

— Сейчас общаетесь?

— Как сказать общаемся? Он — на редкость стабильный человек. Звонил два дня назад, опять чем-то недоволен был… В общем, ничего не меняется абсолютно. Годы идут, а человек каким был, таким и остается.

— Вы говорили, что муж запрещает вам общаться с сыном. До сих пор не наладились отношения?

— С сыном — да, мы давно не виделись. Значит, у него все в порядке. Если бы припекло, написал бы. Мне много есть что сказать сыну. Но я никогда не навязываюсь. Понадоблюсь — я к его услугам. Во мне ничего не поменялось. Я по-прежнему топлю за образованность, мотивированность, интеллект, трудолюбие, уважение друг к другу. Всегда учила его думать. Смотреть на все с разных сторон, грамотно и щепетильно работать с информацией, советоваться только с умными и успешными людьми. Хочу передать через вашу газету: «Арсюш, я тебя люблю. Появится желание пообщаться — звони, не стесняйся».

— Наташа, я так и не понял: кого из мужчин вы любили больше всего?

— Очень трудно ответить на этот вопрос. Мне каждый раз казалось, что вот именно этот мужчина — моя самая большая любовь в жизни. Я же влюбчивая. Сразу придумываю себе нашу историю, где мы счастливы, как ангелы, где у нас дети. А потом он открывает рот, и иллюзии разбиваются о реальность. В сухом остатке самая большая любовь — это самая большая боль. Именно такие запоминаются. Кто больше всех в душу нагадил, тот и герой. Иногда спрашиваю себя: «Кого бы из своих мужчин я хотела бы увидеть и вернуть?» И тут же сама себе отвечаю: «Да никого». Все хорошо в свое время. А время советую девушкам не тратить. Это — самая ценная валюта. А мы время тратим на так себе людишек.

— О чем сейчас мечтает Наталья Штурм?

— Мечтаю о равновесии, позитиве, стабильности… Это то, чего мне не хватает. О деньгах я не мечтаю. Я никогда не была меркантильной. Деньги мне нужны только на путешествия и проклятую «коммуналку». Ух, как я ее ненавижу! Мечтаю, чтобы Альберт мне говорил: «Дорогая, дай мне все свои квитанции и ни о чем не думай».

Денис Сорокин

Оригинал материала: “Московский комсомолец”