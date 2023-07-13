 

Собянин: Производство электрооборудования в Москве увеличилось вдвое

13.07.2023, 11:50, Новости дня
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Отрасль продемонстрировала готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объемы выпускаемой продукции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что наибольший рост продемонстрировали производители электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств – более чем в 2,2 раза.

“Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку Правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств”, – написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что в столице действует 130 производителей электрического оборудования. Они обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек.

Спрос на продукцию московских предприятий есть во всех сферах жизни, подчеркнул Собянин. Градоначальник выразил уверенность, что готовность удовлетворить спрос гарантирует развитие этой отрасли.

Москва заняла лидирующую позицию в рейтинге регионов по реализации промышленной политики. За пять лет объемы инвестиций в городе выросли в два раза.


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