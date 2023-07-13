 

Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного?

13.07.2023, 11:50, Разное
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Поначалу артистка обещала, что вернется в Россию к сентябрю 2022 года, ведь детям нужно будет идти в школу. Слово свое звезда сдержала, отвела Гарри и Лизу в третий класс, но… через несколько недель снова собрала вещи и укатила к мужу-иноагенту.

Многим россиянам не понравилось, что любимая певица выбрала в сложный для страны период другую сторону, и накинулись на нее в социальных сетях. Алла Пугачева за словом в карман не полезла, обозвав недоброжелателей “холопами”, которые стали “рабами”. Народу это не понравилось.

А вот бывшая домработница Людмила Дороднова Примадонну не осуждает. Даже наоборот, защищает. По словам помощницы по хозяйству, в словах артистки нет ничего обидного, по крайней мере, для нее так точно. Как отметила пенсионерка, Аллу Пугачева и ее мужа-иноагента не за что называть предателями, ведь деньги в России они зарабатывали честным трудом.

“А это что за предатели?! Ну хорошо, сказала она “рабы, холопы”. Что ж такого тут обидного? Я прочитала, а мне все равно”, – говорит Дороднова.

Напомним, не так давно Лолита также встала на защиту Аллы Пугачевой. Певица заявила, что только неталантливые и ленивые могут говорить плохое о великих людях. Лолита напомнила, что именно Примадонна помогла многим пробиться на сцену, а слухи про то, что она закрывала конкурентам путь на эстраду, – полный бред.


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