Кроссовер GAC GS8 нового поколения появился в РФ до старта продаж

В РФ уже появился в наличии обновленный кроссовер GAC GS8.

Несмотря на то, что официальные поставки ожидаются в конце текущего месяца, однако в частном порядке машины уже находятся у дилеров. Новый кроссовер GAC GS8 продается за 4,5 миллионов рублей в Красноярске. В продаже доступен экземпляр в максимальной комплектации с 2-литровым агрегатом на 252 л.с. мощности. Новинка имеет полноприводную систему и автоматическую трансмиссию.

Среди опций указали увеличенный экран мультимедийного комплекса, мульти-руль, адаптивный круиз-контроль, улучшенную акустику, бесключевой доступ, кнопочный запуск мотора, а также расширенную систему безопасности, включая ассистента парковки.