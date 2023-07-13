 

Кроссовер GAC GS8 нового поколения появился в РФ до старта продаж

13.07.2023, 11:45, Разное
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В РФ уже появился в наличии обновленный кроссовер GAC GS8.

Несмотря на то, что официальные поставки ожидаются в конце текущего месяца, однако в частном порядке машины уже находятся у дилеров. Новый кроссовер GAC GS8 продается за 4,5 миллионов рублей в Красноярске. В продаже доступен экземпляр в максимальной комплектации с 2-литровым агрегатом на 252 л.с. мощности. Новинка имеет полноприводную систему и автоматическую трансмиссию.

Среди опций указали увеличенный экран мультимедийного комплекса, мульти-руль, адаптивный круиз-контроль, улучшенную акустику, бесключевой доступ, кнопочный запуск мотора, а также расширенную систему безопасности, включая ассистента парковки.


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