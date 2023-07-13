Гонконг грозится запретить импорт морепродуктов из Японии в случае сброса воды с «Фукусимы»

Власти Японии получили зелёный свет от МАГАТЭ на сброс загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Как пишет телеканал WION, эти планы вызвали бурю протестов и критики. В частности, Гонконг грозится в ответ запретить импорт всей рыбной продукции из Японии, а он является вторым по величине рынком сбыта для Токио.

Сменим фокус. Продолжаются протесты и критика в отношении решения МАГАТЭ дать зелёный сигнал Японии на сброс использованной воды с атомной электростанции «Фуксима» в Тихий океан. Из последнего Гонконг решил запретить импорт морепродуктов из десяти японских префектур, если Токио реализует свой план. Этот шаг будет иметь большие последствия.

Служба Гонконга по экологии и окружающей среде заявила, что под запрет импорта попадут все живые, охлаждённые, замороженные, высушенные и любым другим образом законсервированные водные ресурсы. Этот запрет также касается морской соли и непереработанных и переработанных морских водорослей.

Это решение стало шоком для Японии, ведь Гонконг является для Японии вторым по величине рынком экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции. Как показывают данные правительства, только в прошлом году Япония экспортировала в Гонконг рыбной продукции на сумму около 536 миллионов долларов. Япония твёрдо попросила Гонконг отказаться от этих планов. Высокопоставленные чиновники Гонконга встретятся у себя в городе с японскими коллегами по этому вопросу.

Агентство ООН по атомной энергии дало добро Японии на сброс воды. В планах выпустить в Тихий океан более миллиона тонн использованной радиоактивной воды. В ООН говорят, что это не противоречит международным стандартам в атомной сфере.

Однако соседи Японии высказывают обеспокоенность и призывают к более разностороннему научному методу. Некоторые в Южной Корее даже стали в панике скупать соль, опасаясь, что после начала сброса воды она будет загрязнённой. Например, рыбацкие сообщества в Фукусиме обеспокоены тем, что они могут столкнуться с низким спросом из-за страхов в отношении радиоактивного загрязнения воды.

Дата выхода в эфир 12 июля 2023 года.

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