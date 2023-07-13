 

В российском законодательстве декриминализуют карточные долги

13.07.2023, 11:33, Разное
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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ.

В ходе очередной либерализации законодательства будут декриминализованы карточные долги. Это подразумевает отсутствие тюремного заключения в случае совершения нетяжкого преступления, если правонарушителя побудил к деянию проигрыш в карты.

– Карточный долг – дело святое. Портить из-за этого человеку жизнь не стоит, если речь о незначительном нарушении закона, – подчеркнул глава комиссии Госдумы по соблюдению нравственности Иван Трепачёв. – Любой нормальный человек, как минимум, раз в жизни отдавал карточный долг, а некоторым лицам – соискателям задолженности, это даже помогло трудоустроиться.

Согласно документу, помилованию подлежат лица, совершившие из-за карточного долга административные правонарушения, граждане, не нанёсшие тяжких телесных повреждений, угонявшие автомобиль, похищавшие денежные средства в размере не более 100 тысяч рублей или имущество, оценённое в такую сумму, отделаются только штрафом.

Чтобы получить поблажку при судебном процессе, необходимо подписать соответствующую бумагу с указанием паспортных данных должника и и соискателя. Документ должен быть заверен у нотариуса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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