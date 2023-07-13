 

Российские производители ожидают выгоды от запрета на поставки иностранных беспилотников для госзаказа

13.07.2023, 11:25, Разное
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Инициатива Минпромторга РФ о запрете поставок иностранных беспилотных летательных аппаратов для государственных закупок вызвала разнообразные реакции среди участников рынка дронов, информирует издание “Коммерсантъ” (“Ъ”). Некоторые эксперты считают, что такой запрет существенно способствует продвижению продукции отечественных производителей, в то время как другие высказывают мнение, что быстрая замена иностранных поставщиков является невозможной.

Предлагаемая система оценки локализации, по мнению некоторых экспертов, приведет к исключению множества участников рынка из государственных тендеров. Согласно оценкам властей, общий объем государственных закупок дронов к 2030 году должен составить 200 миллиардов рублей. В результате, данная инициатива может привести к возникновению поставок “китайских дронов с российскими шильдиками” для госзаказа, что приведет к удорожанию техники и услуг.

Согласно данным издания, в 2023 году объем государственных закупок дронов составит 4,4 миллиарда рублей, а потенциальный объем на 2024-2025 годы – 93 миллиарда рублей. Среди крупнейших государственных заказчиков беспилотных летательных аппаратов выделяются МЧС, Росгвардия, Росреестр и Министерство просвещения. В период с 2018 по 2022 годы в РФ было заключено почти 2 тысячи государственных контрактов на общую сумму 13 миллиардов рублей.

В гражданском сегменте рынка дронов продукция отечественных производителей составляет всего лишь 22%. Однако к 2026 году их доля должна увеличиться до 60%, а к 2030 году достичь 80%.


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