RTM Group: Российские пользователи ставят слишком слабые пароли

Специалисты RTM Group проанализировали более 50 миллионов пар логинов и паролей, которые были украдены или проданы в период с января 2022 года по май 2023 года. Целью анализа было определить степень надежности паролей, используемых малыми, средними и крупными компаниями, а также обычными пользователями.

Как выяснилось, самыми слабыми паролями пользуются обычные пользователи для защиты своих личных учетных записей. Приблизительно в 50% случаев такие пароли встречаются среди представителей малого бизнеса. Вторая половина этой группы использует более сложные комбинации, состоящие из восьми цифр и букв в разных регистрах. RTM Group сообщает, что современные системы автоматического подбора могут проверять до 300 миллиардов комбинаций в секунду и требуют всего нескольких минут для взлома таких паролей.

Эксперты отмечают, что сложность паролей растет с увеличением масштаба компаний и числа сотрудников. Самые надежные пароли были обнаружены у работников крупных компаний, но их доля составляет всего 5%. Эти пароли включают не менее 12 символов, в основном спецсимволы, такие как скобки, проценты, знаки валют и т.д.

Представители RTM Group подчеркивают, что использование сложных паролей напрямую зависит от жестких политик безопасности в компаниях, которые определяют требования к длине и составу паролей. Взлом таких паролей может занять от одной недели до нескольких лет, в зависимости от их сложности и длины.

Компания RTM Group также указывает на рост мощностей видеокарт, используемых для взлома паролей, как фактор, способствующий увеличению скорости взлома. Если несколько лет назад считались достаточно надежными пароли из восьми знаков, состоящие из цифр и букв разного регистра, то теперь такие пароли могут быть взломаны за несколько часов. Сегодня наиболее надежными считаются комбинации из 16 знаков, включающие спецсимволы.