Запущенная рабочая версия Windows 11 на ПК с 176 МБ оперативной памяти

Разработчик и блогер, известный под ником NTDev, представил удивительное достижение, запустив рабочую версию операционной системы Windows 11 от компании Microsoft на ПК с всего 176 МБ оперативной памяти. Подобный объем оперативки составляет примерно 1/20 от минимальных рекомендуемых требований, установленных Microsoft. Ролик, демонстрирующий этот феноменальный эксперимент, был опубликован на платформе YouTube.

Для того чтобы запустить операционную систему на таком маленьком объеме памяти, блогеру пришлось применить ряд оптимизаций и ограничений. NTDev активно ограничил функциональность ОС, а также уменьшил количество драйверов до минимума. Согласно данным журналистов, текстовая версия Windows 11 без графического интерфейса способна функционировать даже на 96 МБ оперативной памяти. Однако NTDev смог сохранить узнаваемый рабочий стол популярной операционной системы.

Из опубликованного ролика видно, что в использовании Windows 11 на этом экстремально слабом ПК с небольшими приложениями и утилитами нет никаких проблем, зависаний или других нарушений работы. Разработчик назвал свою урезанную версию ОС Tiny11. Он отметил, что эта упрощенная система загружается через командную строку, а не через проводник Windows. Кроме того, он поделился информацией о том, что достижение такого результата требовало многочисленных экспериментов для определения необходимых драйверов и служб, необходимых для загрузки Windows 11.

«Мы даже учли такие детали, как используемый интерфейс дисковода», – подчеркнул разработчик.

Ранее уже была объявлена дата окончания поддержки Windows 11, но благодаря этому новому эксперименту от NTDev возникает надежда, что устаревшие ПК все же смогут продолжать использовать последнюю операционную систему от Microsoft.