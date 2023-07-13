Рост разнонаправленый

В июне стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 2,5 процента и составила 5556 рублей.

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,4 процента, в том числе на продовольственные товары – 99,8, непродовольственные – 100,5, платные услуги населению – 101,0 процента.

По отношению к декабрю прошлого года индекс потребительских цен составил 103,2 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,3, непродовольственные – 101,1, платные услуги населению – 107,6 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на картофель (+28,1%), морковь (+20,9%) и яблоки (+10,4%).

Наиболее заметно подешевели: лук репчатый (-15%), капуста (-14,2%) и огурцы (-11,8%).

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась на 127 рублей – с 5419 до 5556 рублей.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…



Продукты питания, входящие в минимальный набор Норма потребления в год Норма потребления в месяц Средняя цена единицы товара, рублей Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей Изменение стоимости за месяц Говядина (кроме бескостного мяса), кг 15 1,25 508,45 638,13 635,56 -0,4% Свинина (кроме бескостного мяса), кг 4 0,33 278,84 90,98 92,95 2,2% Куры охлажденные и мороженые, кг 14 1,17 186,28 204,07 217,33 6,5% Баранина (кроме бескостного мяса), кг 1,8 0,15 682,16 102,10 102,32 0,2% Рыба мороженая неразделанная, кг 14 1,17 181,16 210,42 211,35 0,4% Сельдь соленая, кг 0,7 0,06 242,95 14,71 14,17 -3,7% Масло сливочное, кг 1,8 0,15 815,82 120,65 122,37 1,4% Масло подсолнечное, кг 7 0,58 117,08 69,01 68,30 -1,0% Маргарин, кг 6 0,5 238,66 120,96 119,33 -1,3% Сметана, кг 1,8 0,15 276,82 42,13 41,52 -1,4% Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 110 9,17 64,96 607,48 595,47 -2,0% Творог нежирный, кг 10 0,83 354,02 300,93 295,02 -2,0% Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 2,5 0,21 716,09 150,39 149,19 -0,8% Яйца куриные, 10 шт, 18 1,5 71,36 111,51 107,04 -4,0% Сахар-песок, кг 20 1,67 67,42 103,83 112,37 8,2% Печенье, кг 0,7 0,06 248,59 13,81 14,50 5,0% Карамель, кг 0,7 0,06 336,22 19,46 19,61 0,8% Чай черный байховый, кг 0,5 0,04 1476,84 59,43 61,54 3,6% Соль поваренная пищевая, кг 3,65 0,3 16,87 5,16 5,13 -0,6% Перец черный (горошек), в пересчете за кг 0,73 0,06 1975,29 121,12 120,16 -0,8% Мука пшеничная, кг 20 1,67 44,15 73,38 73,58 0,3% Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 115 9,58 50,67 475,81 485,59 2,1% Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 75 6,25 81,69 503,31 510,56 1,4% Рис шлифованный, кг 5 0,42 106,33 43,43 44,30 2,0% Пшено, кг 6 0,5 49,61 24,89 24,81 -0,3% Горох и фасоль, кг 7,3 0,61 56,73 34,71 34,51 -0,6% Вермишель, кг 6 0,5 99,87 50,84 49,94 -1,8% Картофель, кг 150 12,5 42,72 416,88 534,00 28,1% Капуста белокочанная свежая, кг 35 2,92 59,47 202,24 173,45 -14,2% Лук репчатый, кг 20 1,67 62,76 123,10 104,60 -15,0% Морковь, кг 35 2,92 71,21 171,82 207,70 20,9% Огурцы свежие, кг 1,8 0,15 115,28 19,60 17,29 -11,8% Яблоки, кг 18,6 1,55 122,79 172,41 190,32 10,4% Стоимость набора, в расчете на месяц 5418,69 5555,88 2,5%

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;

– обрабатывающие производства — на 3,6%;

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.