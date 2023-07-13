Рост разнонаправленый
13.07.2023, 11:24, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
В июне стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 2,5 процента и составила 5556 рублей.
В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,4 процента, в том числе на продовольственные товары – 99,8, непродовольственные – 100,5, платные услуги населению – 101,0 процента.
По отношению к декабрю прошлого года индекс потребительских цен составил 103,2 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,3, непродовольственные – 101,1, платные услуги населению – 107,6 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на картофель (+28,1%), морковь (+20,9%) и яблоки (+10,4%).
Наиболее заметно подешевели: лук репчатый (-15%), капуста (-14,2%) и огурцы (-11,8%).
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась на 127 рублей – с 5419 до 5556 рублей.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
508,45
|
638,13
|
635,56
|
-0,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
278,84
|
90,98
|
92,95
|
2,2%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
186,28
|
204,07
|
217,33
|
6,5%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
682,16
|
102,10
|
102,32
|
0,2%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
181,16
|
210,42
|
211,35
|
0,4%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
242,95
|
14,71
|
14,17
|
-3,7%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
815,82
|
120,65
|
122,37
|
1,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
117,08
|
69,01
|
68,30
|
-1,0%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
238,66
|
120,96
|
119,33
|
-1,3%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
276,82
|
42,13
|
41,52
|
-1,4%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
64,96
|
607,48
|
595,47
|
-2,0%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
354,02
|
300,93
|
295,02
|
-2,0%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
716,09
|
150,39
|
149,19
|
-0,8%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
71,36
|
111,51
|
107,04
|
-4,0%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
67,42
|
103,83
|
112,37
|
8,2%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
248,59
|
13,81
|
14,50
|
5,0%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
336,22
|
19,46
|
19,61
|
0,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1476,84
|
59,43
|
61,54
|
3,6%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
16,87
|
5,16
|
5,13
|
-0,6%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1975,29
|
121,12
|
120,16
|
-0,8%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
44,15
|
73,38
|
73,58
|
0,3%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
50,67
|
475,81
|
485,59
|
2,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,69
|
503,31
|
510,56
|
1,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
106,33
|
43,43
|
44,30
|
2,0%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
49,61
|
24,89
|
24,81
|
-0,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
56,73
|
34,71
|
34,51
|
-0,6%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
99,87
|
50,84
|
49,94
|
-1,8%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
42,72
|
416,88
|
534,00
|
28,1%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
59,47
|
202,24
|
173,45
|
-14,2%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
62,76
|
123,10
|
104,60
|
-15,0%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
71,21
|
171,82
|
207,70
|
20,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
115,28
|
19,60
|
17,29
|
-11,8%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
122,79
|
172,41
|
190,32
|
10,4%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5418,69
|
5555,88
|
2,5%
Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.
Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.
В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:
– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.
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