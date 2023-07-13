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Рост разнонаправленый

13.07.2023, 11:24, Детали
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В июне стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 2,5 процента и составила 5556 рублей.

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,4 процента, в том числе на продовольственные товары – 99,8, непродовольственные – 100,5, платные услуги населению – 101,0 процента.

По отношению к декабрю прошлого года индекс потребительских цен составил 103,2 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,3, непродовольственные – 101,1, платные услуги населению – 107,6 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на картофель (+28,1%), морковь (+20,9%) и яблоки (+10,4%).

Наиболее заметно подешевели: лук репчатый (-15%), капуста (-14,2%) и огурцы (-11,8%).

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась на 127 рублей – с 5419 до 5556 рублей.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

508,45

638,13

635,56

-0,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

278,84

90,98

92,95

2,2%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

186,28

204,07

217,33

6,5%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

682,16

102,10

102,32

0,2%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

181,16

210,42

211,35

0,4%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

242,95

14,71

14,17

-3,7%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

815,82

120,65

122,37

1,4%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

117,08

69,01

68,30

-1,0%

Маргарин, кг 

6

0,5

238,66

120,96

119,33

-1,3%

Сметана, кг 

1,8

0,15

276,82

42,13

41,52

-1,4%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

64,96

607,48

595,47

-2,0%

Творог нежирный, кг

10

0,83

354,02

300,93

295,02

-2,0%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

716,09

150,39

149,19

-0,8%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

71,36

111,51

107,04

-4,0%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

67,42

103,83

112,37

8,2%

Печенье, кг 

0,7

0,06

248,59

13,81

14,50

5,0%

Карамель, кг 

0,7

0,06

336,22

19,46

19,61

0,8%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1476,84

59,43

61,54

3,6%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

16,87

5,16

5,13

-0,6%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

1975,29

121,12

120,16

-0,8%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

44,15

73,38

73,58

0,3%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

50,67

475,81

485,59

2,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,69

503,31

510,56

1,4%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

106,33

43,43

44,30

2,0%

Пшено, кг 

6

0,5

49,61

24,89

24,81

-0,3%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

56,73

34,71

34,51

-0,6%

Вермишель, кг 

6

0,5

99,87

50,84

49,94

-1,8%

Картофель, кг 

150

12,5

42,72

416,88

534,00

28,1%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

59,47

202,24

173,45

-14,2%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

62,76

123,10

104,60

-15,0%

Морковь, кг 

35

2,92

71,21

171,82

207,70

20,9%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

115,28

19,60

17,29

-11,8%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

122,79

172,41

190,32

10,4%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5418,69

5555,88

2,5%

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.




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