Серебристые, на ремешке и даже складные: самые необычные и удобные тренды балеток на лето 2023

Тренды возвращаются из прошлого и снова завоевывают подиумы. Это не от недостатка новых идей, а потому, что некоторые классические вещи, такие как балетки, не должны быть оставлены без внимания. Рассмотрим самые удобные, красивые и необычные балетки на лето, среди которых вы легко сможете выбрать свою модель.

Балетки балерины

Речь идет о балетках с квадратным носком на шнуровке, которые максимально удобные и выглядят просто потрясающе. Пальцы будут свободными (не сжатыми), а шнуровка поможет прочно удерживать обувь при ходьбе.

То есть, вам не придется переживать о том, что балетки могут соскочить, и вы повторите историю Золушки (если речь идет о таком же финале, есть смысл и уронить одну туфельку).

Серебристые

Сегодня в тренде металлик, потому вы поступите чрезвычайно мудро, если выберете серебристые или золотистые балетки. Они смотрятся просто восхитительно, ваш лук сразу станет нарядным. Кроме того, вы можете выбрать любой из фасонов, ошибиться с выбором здесь невозможно, все варианты будут красивыми и удачными на сто процентов.

На ремешке

Очень стильные и красивые балетки, которые непременно вам понравятся. Они прекрасно смотрятся и стилизуются, а также они очень удобные, поскольку ремешки прочно фиксируют ногу.

Можно выбрать разные варианты материалов, начиная от тканевых и заканчивая кожей (кожзамом). Помимо того, что они удобные и красивые, они еще и моделирующие, поскольку высокая шнуровка визуально увеличивает высоту ноги и делает форму ног максимально привлекательной.

Складные

Это очень красивая и максимально удобная модель, которая вам обязательно придется по вкусу. Вы можете отправиться в них сразу или взять с собой в качестве запасной обуви. К примеру, вы находитесь на празднике, на ногах обувь на высоком каблуке или шпильке. От энергичных танцев ноги совсем устали, и вдруг — вуаля, вы снимаете неудобную обувь и меняете ее на красивые балетки, которые легко поместятся в вашу сумочку.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

С поддержкой свода стопы

Это очень удобная обувь, которую даже можно назвать ортопедической. Ваши ножки будут чувствовать себя очень комфортно, поэтому смело отправляйтесь на прогулку на длинные дистанции. А если хотите посетить торжественное мероприятие, такая обувь там также уместна, поскольку она эстетически привлекательна и может использоваться для любого выхода.

На каблуке

Вы привыкли рассматривать модели балеток на плоской подошве и полностью закрытие? Есть варианты по типу босоножек, и они могут быть на каблуке, что делает этот вид обуви универсальным. Рассмотрите такой вариант, балетки отлично стилизуются, являются максимально красивыми и удобными (каблук широкий и не высокий, ширина носка достаточно большая, пальцам будет комфортно).

С открытым носком и со стразами

Очень красивые и нарядные балетки, которые идеально подойдут для праздничного выхода. Их можно сочетать с таким же блестящим и сверкающим нарядом (точнее, с деталью вашего комплекта одежды) или сделать привлекательным акцентом. Все зависит от вашего вкуса, а он у вас гарантированно хороший, поскольку вы остановили свой выбор на такой обуви, как балетки.