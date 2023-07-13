 

Скончалась актриса из сериала “Каменская” Маршалова

13.07.2023, 10:30, Новости дня
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Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет. Как отмечает Пятый канал, причина смерти не называется.

“Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца”, – цитирует телеканал “360” сайт белорусской Театра-студии киноактера.

Лариса Маршалова снялась в более чем 100 фильмах, среди самых ярких работ – роль в сериале “Каменская”. Об этом сообщает Радио 1.


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