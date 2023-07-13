 

Исполнитель хита “Здравствуй, чужая милая” Солодуха победил алкоголизм

13.07.2023, 10:30, Разное
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“Я трижды прощался с жизнью, – уверяет Солодуха. – И августе 1994-го стало казаться, что все, я ухожу. Но тогда какой-то голос сверху сказал мне: “Ты не имеешь права уйти на тот свет, ты обязан поднять сыновей”. И вот это мне помогло”.

“А потом одна моя знакомая познакомила меня с отцом Игорем – мол, он обязательно поможет, – заверяет певец. – Я начал с ним встречаться, и благодаря ему я смог осознать, что стремление пить и гулять мне только мешает. Оказалось, он сам прошел через подобные испытания, тоже стоял у последней черты, а теперь помогает людям. А еще он помог избавиться от лишнего веса: я тогда похудел на 25 килограммов за три месяца”.

В итоге девять лет он вообще употреблял вообще спиртное. И лишь потом стал позволять себе на отдыхе бокал вина или шампанского, чтобы просто выдохнуть после огромного количества работы и постоянного стресса…

“Ни врачи, ни родители, ни жена не смогут повлиять только сам человек должен понять и найти в себе силы остановиться, – делится секретом исцеления от пагубной привычки Солодуха. – К сожалению, не у всех получается помочь себе. И мы знаем про страшные финалы Мурата Насырова, Игоря Сорина, солиста группы “Лесоповал” (Сергея Коржукова – Прим. ред.), которого я приезжал провожать”.


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