Показана внешность нового минивэна LADA на базе Vesta, который заменит Largus
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В Сети доступны некоторые подробности о новом минивэне, который построят на базе легендарной модели LADA Largus.
Вместе с тем публика можно ознакомиться с рендерными изображениями транспортного средства. Данный автомобиль получит от предшественника только основание кузова, тогда как остальные параметры будут полностью новыми. Минивэн получит стильную головную оптику, видоизмененные фонари, а также улучшенную решетку радиатора. Также эксперты уделили внимание задней части кузова, где предусмотрели необычную форму крышки багажника.
В компании параллельно рассматривают возможность выхода нового отечественного кроссовера, так как данный сегмент наиболее востребован на российском рынке.
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