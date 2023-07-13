Показана внешность нового минивэна LADA на базе Vesta, который заменит Largus

В Сети доступны некоторые подробности о новом минивэне, который построят на базе легендарной модели LADA Largus.

Вместе с тем публика можно ознакомиться с рендерными изображениями транспортного средства. Данный автомобиль получит от предшественника только основание кузова, тогда как остальные параметры будут полностью новыми. Минивэн получит стильную головную оптику, видоизмененные фонари, а также улучшенную решетку радиатора. Также эксперты уделили внимание задней части кузова, где предусмотрели необычную форму крышки багажника.

В компании параллельно рассматривают возможность выхода нового отечественного кроссовера, так как данный сегмент наиболее востребован на российском рынке.