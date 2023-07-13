Илон Маск создает новую компанию xAI для разработки искусственного интеллекта

Глава Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, официально объявил о своем новом проекте. Впервые публично он заявил о создании компании под названием xAI, которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Свою новость Маск опубликовал на своей личной странице в Twitter.

«Объявляю о создании компании xAI, которая позволит нам добиться понимания реальности», – написал бизнесмен.

В одной из своих публикаций Маск упомянул официальный аккаунт новой компании, на котором уже опубликован первый пост от xAI. В нем задается вопрос: “Каковы самые фундаментальные вопросы, остающиеся без ответа?”.

Согласно официальному сайту, xAI будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями Маска, но юридически она будет функционировать как отдельная организация. Главной целью xAI является “понимание истинной природы вселенной”.

На новость Илона Маска откликнулся известный исследователь в области искусственного интеллекта, блогер и обладатель черного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман. В комментариях он написал: “Поздравляю! Будет интересно наблюдать за развитием [компании]!”.

Уже в апреле этого года газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала о планах Маска запустить собственный стартап в сфере разработки искусственного интеллекта. Согласно данным этих источников, Маск приобрел около 10 тысяч графических процессоров, которые обычно используются для повышения вычислительной мощности в проектах с искусственным интеллектом.