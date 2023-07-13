Введение углеродного налога ЕС угрожает российскому ВВП

Вступление в силу трансграничного углеродного налога (ТУР) в странах Европейского союза может привести к снижению российского ВВП на 0,17%, следует из обзора, проведенного Центром макроэкономических исследований НИФИ. Это имеет особенно серьезные последствия для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистана. Ожидается, что Казахстан потеряет 0,01% ВВП, тогда как для Армении и Узбекистана эта цифра составит 0,01%, а для Белоруссии – минус 0,03%.

Потери начнутся с момента введения пограничного налога. Переходный период запланирован с октября 2023 года до конца 2025 года, во время которого компании будут обязаны предоставлять только отчетность. Начиная с 2026 года, компаниям придется платить налог при импорте цемента, электроэнергии, удобрений, алюминия, железа и стали. С 2029 года этот налог может быть распространен на химикаты, полимеры и нефтепродукты. В расчете налога будут учитываться прямые выбросы при производстве промежуточной продукции.

НИФИ также рассматривает возможные меры, которые ЕС может предпринять в этой области. В случае утверждения более радикальных мер потери РФ возрастут до 0,47% ВВП, Казахстана – до 0,73%, Белоруссии – до 0,22%, Узбекистана – до 0,11% и Армении – до 0,1%.

Сергей Судаков, руководитель направления “Торговая политика” Центра макроэкономических исследований, объясняет, что введение ТУР на импорт в ЕС может привести к увеличению экспортных цен и объемов экспорта. Снижение экспорта в одних отраслях отразится на производстве в других секторах, таких как угольная промышленность и сектор добычи.

Армении грозят наибольшие платежи при импорте алюминиевой фольги в ЕС (10 млн евро), Белоруссии – при импорте электроэнергии (477,9 млн евро), Грузии – при импорте нитрата аммония (113,7 млн евро), Казахстану – при импорте нефти (887,3 млн евро), РФ – при импорте полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (7,28 млрд евро), Таджикистану – при импорте нелегированного алюминия (10,4 млн евро), Узбекистану – при импорте полиэтилена (67,6 млн евро).

Помимо стран ЕС, российская торговля сталкивается с санкциями и логистическими ограничениями, и другие страны также могут ввести подобные механизмы.