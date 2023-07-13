 

Зеленский подарил Эрдогану рукопись послания запорожцев турецкому султану

13.07.2023, 9:31, Разное
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Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Вильнюсе украинский лидер Владимир Зеленский подарил коллеге оригинал письма атамана Сирко и казаков Запорожской сечи к Мехмеду IV.

Зеленский отметил беспрецедентно высокий уровень доверия в украинско-турецких отношениях, который в последний раз достигался при правлении султана Мехмеда IV. В письме описываются тёплые чувства и пожелания здоровья, долгого и успешного правления и побед, которые высказывал султану дружественный ему атаман. Также лидеры двух стран обсудили вопросы религиозного сотрудничества. Посол Турции по договорённости с Эрдоганом примет участие в закладке первого камня новой синагоги, строительство которого планируется начать во Львове в начале сентября.

– Его Превосходительство президент Украины проявил похвальный дипломатический такт, – сказал источник в турецком МИД. – Он основательно подготовился к встрече и выучил первые несколько фраз из письма на турецком. Ими он и поприветствовал господина Эрдогана, чем немало удивил его и его министров. Удивление не сходило с лица нашего лидера до самого конца встречи, которая длилась беспрецедентные 25 минут. Этим дипломатическим жестом сотрудничество двух стран будет выведено на новый уровень.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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