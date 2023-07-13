 

В Омске появилось виртуальное кладбище с луком и колбасой

13.07.2023, 8:10, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Омске появилось уникальное пространство в сети Интернет, виртуальное кладбище, где местные жители могут воздать дань уважения покойным родственникам, друзьям и знакомым. Пожалуй, единственным, что отличает его от традиционных кладбищ, является наличие виртуального лука и колбасы.

Новый веб-сайт, названный «Лук и колбаса вечной памяти», был разработан местной IT-компанией «Байт и Бульон». Этот уникальный проект стал возможным благодаря активному развитию технологий виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (AI).

Руководитель проекта, Владимир Сергеев, объяснил: «Посещение кладбища — это традиционный способ помнить наших ушедших родных и близких. Но не всегда есть возможность лично посетить место захоронения, особенно в наше время, когда люди часто живут вдали от родных мест. Именно поэтому мы решили создать виртуальное кладбище».

Вместе с этим вводится и новый виртуальный обряд — возложение цифрового лука и колбасы на могилы. Согласно местным традициям, лук и колбаса — символы памяти и уважения к усопшим. Пользователи могут выбрать из нескольких типов виртуальной колбасы и лука, чтобы оставить их на виртуальной могиле.

«Мы использовали AI для создания реалистичных изображений лука и колбасы, а также для моделирования процесса их возложения. Это создает более реалистичный и вовлекающий опыт для пользователей», — говорит Сергеев.

Виртуальное кладбище также предлагает ряд других функций, включая виртуальные свечи и цветы, а также возможность загружать фотографии и записывать аудиосообщения для усопших.

Вместе с тем, проект вызвал немало споров среди общественности. Некоторые критики утверждают, что виртуальное кладбище лишено духовности и уважения, которые присущи реальному месту захоронения. Другие же приветствуют эту идею как новый способ сохранения памяти о усопших в эпоху цифровых технологий.

Несмотря на споры, «Лук и колбаса вечной памяти» набирает популярность среди омичей. В будущем команда планирует расширять проект, включая добавление виртуальных похорон и других традиционных обрядов.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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