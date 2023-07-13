Столичные ЖК с лучшими продажами в июне

По итогам июня около 40%

от всех ДДУ в новостройках столицы было заключено в жилых комплексах группы

“ПИК”. Один из ее проектов – квартал “Люблинский парк” –

продолжает удерживать первое место и наращивать продажи. В июне здесь было

совершено на 32% больше покупок, чем месяцем ранее. Всего зарегистрировано 229

ДДУ.

На втором месте оказался

комплекс “Лучи” от группы “ЛСР” в районе Солнцево. За месяц

продажи здесь выросли на 2%, до 176 сделок. Замыкает топ-3 комплекс

“Страна Озерная” от компании “Страна Девелопмент” в районе Очаково-Матвеевское.

Проект стартовал только в мае, а в июне здесь было реализовано 155 лотов.

С четвертой по восьмую

строчку расположились новостройки ГК “ПИК”: “Матвеевский

парк”, “Новое Очаково” на западе столицы, квартал

“Митинский лес” в СЗАО и “Второй Нагатинский” в ЮАО. И

наконец, комплекс “Амурский парк” на востоке города.

Значительный прирост

продаж – в 13 раз – продемонстрировал ЖК “Архитектор” от компании

“ФСК”. В июне здесь было заключено 36 ДДУ против 2 сделок в прошлом

месяце. В апарт-комплексе “Зорге, 9” от St Michael удалось увеличить

продажи в шесть раз, до 64 лотов в месяц.