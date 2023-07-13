 

Столичные ЖК с лучшими продажами в июне

13.07.2023, 6:34, Новости дня
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По итогам июня около 40%
от всех ДДУ в новостройках столицы было заключено в жилых комплексах группы
“ПИК”. Один из ее проектов – квартал “Люблинский парк” –
продолжает удерживать первое место и наращивать продажи. В июне здесь было
совершено на 32% больше покупок, чем месяцем ранее. Всего зарегистрировано 229
ДДУ.

На втором месте оказался
комплекс “Лучи” от группы “ЛСР” в районе Солнцево. За месяц
продажи здесь выросли на 2%, до 176 сделок. Замыкает топ-3 комплекс
“Страна Озерная” от компании “Страна Девелопмент” в районе Очаково-Матвеевское.
Проект стартовал только в мае, а в июне здесь было реализовано 155 лотов.

С четвертой по восьмую
строчку расположились новостройки ГК “ПИК”: “Матвеевский
парк”, “Новое Очаково” на западе столицы, квартал
“Митинский лес” в СЗАО и “Второй Нагатинский” в ЮАО. И
наконец, комплекс “Амурский парк” на востоке города.

Значительный прирост
продаж – в 13 раз – продемонстрировал ЖК “Архитектор” от компании
“ФСК”. В июне здесь было заключено 36 ДДУ против 2 сделок в прошлом
месяце. В апарт-комплексе “Зорге, 9” от St Michael удалось увеличить
продажи в шесть раз, до 64 лотов в месяц.


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