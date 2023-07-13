На австралийский берег выбросило останки русалки?

Скелет странного существа был на днях обнаружен на австралийском пляже и “человеческий череп” заставил многих поверить в то, что это была русалка.

Женщина по имени Бобби-Ли Оуэтс наткнулась на таинственный скелет, когда гуляла по пляжу Кеппел в штате Квинсленд. Она сначала подумала, что это скелет человека, а потом, что это может быть какой-то неизвестный науке новый вид морского животного.

На сделанных ею фото видно длинное тело с торчащими ребрами и небольшим округлым черепом, похожим на человеческий.

“Мы ехали по пляжу в поисках места, где прилечь, и не могли не заметить, насколько этот череп был похож на человеческий. Мы остановились и подошли ближе, чтобы понять, что, черт возьми, это такое, и почему эта штука похоже на человеческий череп?

У него был череп человеческой формы с удлиненной линией подбородка и волосами, похожими на шерсть коровы или кенгуру, но во многих местах волосы отсутствовали из-за разложения.

По форме это было точь-в-точь как русалка, но волосатая, потому что у него, казалось, был хвост или какая-то конечность. Мы были шокированы, потому что изначально это выглядело как человек”.

Мы были взволнованы и я решила, что мы обнаружили чудесный новый вид – мы были ошеломлены и удивлены”.

К сожалению, пока неизвестно, что это в самом деле такое. Когда фото попали в соцсети, многие поверили, что это в самом деле скелет русалки.

Британская Daily Star пишет, что их эксперт рассмотрел фото и “сузил круг подозреваемых” до китов, косаток, дельфинов и морских свиней. Однако, если посмотреть в сети как выглядят скелеты китов и дельфинов, ясно, что “человеческий череп” останков не слишком похож на китовий и дельфиний.

Сама Бобби-Ли говорит, что она никогда еще не видела в местных водах ничего подобного.