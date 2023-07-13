Мнение: О тревожном звоночке для Путина… Последнее предупреждение прозвучало?

По правде говоря, это даже не просто «звоночек», а самый настоящий тревожный набат. Или больше — рвущая слух сирена. Даже глухой услышал бы.

Но…

В Кремле пока ничего такого не слышат. Или делают вид? Но это ведь тоже опасно.

«Уста Кремля» Дмитрий #Песков, продолжая комментировать конфуз с передачей Киеву пятерых «гостей турецкого президента», вновь высказался за всё хорошее и против всего плохого. «У РФ и Турции есть разногласия, но есть и та часть отношений, «которая полностью соответствует интересам» обеих стран, — заявил он. «Мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и выгодно им». Это уже после того, как Анкара подтвердила Киеву переход к практической реализации проекта по строительству на украинской территории завода по производству ударных турецких БПЛА «Байрактар» и после того, как глава Турции Реджеп Эрдоган по-хорошему договорился с американским президентом Джо Байденом «преодолеть все разногласия».

В общем, Москва опять отнеслась с пониманием.

Чем же ответил на это Реджеп Эрдоган?

Новыми откровениями, совсем уж нелестными для Москвы. Во-первых, он заявил, что отпустил своих «гостей» без условий, просто «по просьбе» украинского президента Владимира Зеленского. Во-вторых, прозрачно намекнул, что с Москвой он всё уладил, и та согласилась — мол, да, всё правильно сделал. В-третьих, ещё более прозрачно намекнул, что «зерновую сделку» надо бы продлить, если не прямо сейчас, то в августе, когда он рассчитывает увидеть российского президента Владимира Путина у себя в Анкаре. И, наконец, в-четвёртых, мимоходом щёлкнул по носу великого геостратега словами о том, что #Россия окончательно «покинет Карабах уже в 2025 году», причём исполнение этого обязательства проконтролирует президент Азербайджана Ильхам Алиев, который «внимательно следит за этим вопросом».

Тут, конечно, можно снова громко возмущаться этой «наглостью». Но лучше задуматься, почему именно сейчас Реджеп Эрдоган так осмелел, что стал откровенно дерзить уже и лично Владимиру Путину?

Самое вероятное — он, похоже, всё понял!

По всей видимости, в его представлении ситуация с «украинским кризисом» отчётливо сдвигается в сторону победы Киева и поддерживающего его Запада. Отсюда и поворот турецкого носа по ветру. Как и любой политик в его ситуации, Реджеп Эрдоган хотел бы присоединиться к победителю вовремя. Причём, на таких условиях и в таких обстоятельствах, которые дали бы возможность Турции заполучить свой гешефт — как чисто материальный, так и геополитический.

Тревожный ли это «звоночек» для Владимира Путина? Да, безусловно. Особенно, если учесть, что почти все недавние слова и дела турецкого лидера по стилю и манере больше похожи на импровизацию, чем на реализацию давнего плана.

И тогда ещё более важен следующий #вопрос.

Что же такого случилось сравнительно недавно, что резко ослабило Владимира Путина и побудило Реджепа Эрдогана к быстрому и решительному дрейфу от своего недавнего «партнёра»?

Неужели только знаменитая «передряга»?

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