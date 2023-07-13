 

Мнение: Восстание Спартака

13.07.2023, 5:15, Разное
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Все носятся с каким-то обращением командующего некой 58-й армией некоего Попова, которого вроде как Шойгу отстранил от должности. Причем оно попалось мне на глаза (кто-то вроде прислал) еще днем, но я даже слушать не стал: какой-то командующий, обращается к “воинам” – у меня на такое со времен еще собственной срочной службы могучая аллергия. Что там может быть, кроме “вперед”, “даешь” и “да здравствует”?

Но нет – весь вечер какие-то глухие вопли, крики в том же Телеграме, в ФБ – “бунт”, “новый мятеж”, “когда Попов пойдет на Москву”, “куда смотрит Пригожин” и т.д. Типа появился очередной пламенный трибун из “сапогов”, ой что будет – никто не знает.

Ну ладно – нашел это “обращение”, которое выложил почему-то депутат ГД Гурулев, послушал…

Что сказать? По-моему, это никакой не трибун, а впечатление остается какой-то сплошной фальши. Начиная от этого дикого обращения типа к солдатам – “мои гладиаторы”. ЧАВО?? Какие “гладиаторы”?! Что за подростковые бредни?

Из “воззвания” так и непонятно, что вообще этот Попов хочет, он как и все военные отменно косноязычен, начинается всё с никому не нужной информации “я сейчас сижу… жду назначения… что делать не знаю…” и в общем после такого занудного вступления 90% слушателей уже должны были бы отключиться, однако там ведь и дальше интереснее не становится!

Ну и окончательно меня добило, что этот “командующий” в конце отрекомендовался как “Спартак”. Хорошо, что не Мишулин! Зато понятно, почему “гладиаторы”. Хотя вообще гладиаторы – это люди (чаще всего – рабы), которые дерутся друг с другом на потеху публики. Это вот так в РФ генералы воспринимают солдат на Запорожском фронте?

Черт знает что вообще. В ЦСКА появился свой Спартак.

Источник: Размышления вольного социолога


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