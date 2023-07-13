Мнение: Все на борьбу с коррупцией! (А.Арестович)

А вот, кстати, еще один свежий Арестович – буквально по следам полученного в Вильнюсе Украиной отлупа.

«- То, что на Западе нынче – слабые лидеры, не способные принимать серьезные решения, не отменяет тот простой факт, что мы от этих лидеров зависим чуть более, чем полностью.

Наша главная ошибка, которая вчера пахнула нам в лицо жаром непоправимости, заключается в том, что мы сделали ставку на политику эмоционального шантажа, политику перфоманса, политику мужественных желваков.

А надо было (выбирайте любой момент – с 25 февраля 2022 года, с 2019 года, с 2014-го года, с 2008 года, 1991 года, с 1648 года) заниматься политикой улучшения своих партнерских качеств и приобретения реального суверенитета.

За историческое время у нас было два таких периода – Мазепа и Скоропадский.

Все остальное – былины про «…героизм», насильно втискиваемые в «…дорогих партнеров».

Героями быть легче, чем заниматься реальным системным строительством.

Но любой военный знает – героизм это следствие провалов.

Учитывая наш массовый героизм в течение всей нашей истории – можете оценить количество наших провалов.

Естественно, что партнеры, которые содержат нашу экономику, Силы обороны и имеют свои (!) цели во внешней политике, слегка удивлены нашей позиции, которая заключается в том, что мы их эмоционально шантажируем и требуем поменять их цели на наши цели – и, при этом, на секундочку, тырим деньги их налогоплательщиков, которые они отрывают от своих и отправляют нам.

1. Американцы не собираются побеждать РФ (чтобы не пошла под Китай окончательно).

2. Мы требуем победы и развала России – за американские деньги.

3. Мы тырим американские деньги – американцы требуют, чтобы мы прекратили.

Вот схема того, что происходит сейчас в Вильнюсе и схема того, что происходит с этой войной и вообще – со всей нашей внешней политикой.

А внешняя политика – есть продолжение внутренней.

Недаром – «борьба с коррупцией» – выставлена первым требованием НАТО Украине.

Если бы мы системно поднимали наш реальный суверенитет – прежде всего, экономический, то мы бы получали пусть малые, но реальные инструменты воздействия на позицию партнеров, долю самостоятельности в решениях и целях.

Но, увы… работает вечное проклятие Украины” (А.Арестович)

Чем всегда подкупает Арестович – и чем он сильно отличается от отечественных “зетников”, наших тяжелых, косноязычных и насквозь пропитых “мыслителей” типа какого-нибудь прости господи Дугина, или трезвенников-язвенников (что еще хуже) типа Чадаева, Ольшанского или Галковского? Тем, конечно, что в нем нет ни следа родного, крестьянского истового идиотизма: человек говорит легко, называет вещи своими именами, никому не льстит, велосипед не изобретает. А то, что все его идеи так же неисполнимы и завиральны, как какой-нибудь дугинский бред – так ничего не поделаешь, карма такая. И помирать лучше, улыбаясь небесам, чем с дебильным упорством разрывать пятачком неподатливую русскую глину.