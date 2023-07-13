Французские косички, пучок-балерина и заплетенный хвост: лучшие прически для жарких и влажных дней лета

Лето с его жаркими и влажными днями нередко портит женские прически. Когда в воздухе содержится много влаги, локоны могут стать и вьющимися, и пушистыми, ну, в общем, просто немного непослушными. Чтобы предотвратить это, укладывайте волосы с учетом погоды с самого начала.

Гладкие косички и струящиеся локоны

Если вы не любите хвосты и пучки, вы все равно можете убрать волосы назад в дождливый день. Косички так очаровательны, что возвращают любимую прическу детства в ваш повседневный репертуар. Гладкие косички смотрятся очень аккуратно при высокой влажности.

Отличный вариант для тех, кто вообще не любит убирать волосы с лица, – сохранить часть струящихся локонов, а часть волос заколоть на затылке. В этом случае вы сможете избежать проблем и в жару, и даже в дождливую погоду.

Гладкий пучок с косами и небрежная прическа

Для некоторых женщин гладко зачесанные назад пучки действительно являются одной из лучших причесок для влажных дней. Если вы хотите, чтобы этот вариант выглядел немного более выразительно, косы сделают свое дело.

Еще один из вариантов, который подходит для любой текстуры волос, — это небрежная прическа. Чтобы создать такой эффект, зачешите переднюю часть волос назад, чтобы они выглядели очень аккуратно, а затем соберите остальные волосы в пучок на макушке. Даже если ваши локоны распушатся в течение дня, они все равно будут выглядеть красиво в этой непринужденной прическе.

Платок для волос и тугой пучок

Можно и просто покрыть волосы шелковым платком. Он поможет скрыть все то, с чем приходится бороться в жаркий и влажный день. Кроме того, поскольку шарфы для волос бывают самых разных цветов и узоров, они также являются стильным аксессуаром, который можно добавить к любому выбранному наряду.

Классический гладкий пучок подходит для любого случая. Будь то из-за того, что ваши волосы не вымыты, или из-за того, что на улице безумно влажно, прическа скрывает эти недостатки. Используйте расческу с мелкими зубьями, чтобы пригладить каждый волосок. Лак или гель для волос помогут сохранить прическу в течение всего дня.

Свободная коса и тугой хвост

Хотя тугие и гладкие прически, как правило, хорошо смотрятся во влажную погоду, это не означает, что стоит отказываться от более свободных вариантов. Попробуйте сделать свободную косу. Для этой прически подходит любой вариант косы, в том числе французская коса, коса «рыбий хвост» или классическая коса из трех прядей.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Тугой конский хвост никогда не выходит из моды. Он практичен и прост. Для идеальной прически можно использовать разглаживающую сыворотку или масло для волос. И чтобы добавить немного оригинальности этой базовой прическе, используйте ленту для волос, чтобы образ получился просто очаровательным.

Полураспущенные косички и пучок балерины

Конечно, жаркая и влажная погода не означает, что вы должны зачесывать волосы назад. Но вам, вероятно, будет удобнее, если они не будут падать на лицо. Наполовину поднятые, наполовину опущенные слегка распушенные косички очень забавны.

Аккуратные, красивые пучки балерины действительно передают элегантность танцовщицы. Завяжите пучок на затылке. Чтобы по-настоящему погрузиться в стиль балета, завершите прическу с помощью ленты для волос.

Вверх-вниз и заплетенный хвост

Классический “конский” хвост, собранный наполовину вверх-наполовину вниз, подходит для любых влажных погодных условий. Чтобы прическа выглядела как можно более опрятно, рассмотрите возможность использования лака для волос или геля, чтобы пригладить ее спереди.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Есть и еще один способ сделать “конский” хвост подходящей прической для любого случая, от вечера в тренажерном зале до особого мероприятия. Заплетенный хвост очень прост в исполнении: начните с обычного “конского” хвоста, затем заплетите его и завяжите второй резинкой.

Тугой пучок с резинкой для волос и повязка на голову

Если вам нравится ходить с тугим пучком изо дня в день, добавьте симпатичную резинку для волос, чтобы добавить красок и декоративности. Обернув резинку вокруг пучка, вы также сделаете прическу немного объемнее. И что самое приятное, сможете сочетать ее со своим нарядом.

В некоторые дни вы просто хотите ходить с распущенными волосами. В таком случае имеет смысл добавить повязку на голову, чтобы хоть немного их контролировать.

Французские косы и низкий пучок

Французские косы позволяют обеспечивать стойкость каждой пряди. Это также позволяет убирать все ваши волосы с лица, как гладкий конский хвост или пучок.

Низкий пучок — еще одна универсальная прическа. Она одинаково уместна как в офисе, так и на свадьбе или другом торжественном мероприятии.