Мнение: Куда поедут польские танки

Хм… Очень, как принято говорить, «провокационный» текст Василия Тополева – неутомимого телеграм-архивариуса, который непрерывно собирает и сортирует самую разнообразную политическую, военную и экономическую инфу со всех частей света. И вот, пожалте:

«К 2026 году поляки планируют иметь 1800 танков – корейских «Чёрных пантер», «Абрамсов», «Леопардов» и собственных «Твардых». Плюс 900 тяжёлых самоходок и 800 реактивных залповых систем (больше половины – Хаймарсы).

Не знаю, получится ли у них (по Хаймарсам так быстро точно не получится). Но вот в Бундесвере сейчас меньше 300 танков, 130 самоходок и 33 РСЗО. И значительно увеличивать набор техники в ближайшие три года они не собираются. Так вот. Очень похожая ситуация была в 1939, только наоборот. А ведь немцы ещё и репарации платить отказываются…» (Василий Тополев)

Вот те на! Если Василий прав в цифрах (а он обычно прав) – соотношение получается какое-то действительно убийственное: 1800 новейших (!) танков у Польши – против 300 немецких; 900 польских самоходок – против 130 немецких; 800 РСЗО у Польши – и всего 33 у немцев… Вопрос – а с кем НА САМОМ ДЕЛЕ собирается воевать Польша? Она ведь, как мы все помним, выкатила Германии требования «репараций» аж на триллион евро год назад. Цифра безумная; но и в 6 раз больше танков, чем у Германии – Польше зачем?

Оправдание универсальное, да – «мы с Путиным собираемся воевать». А что, блин, если нет? И надо ведь еще иметь в виду, что Германию точно будут раздевать и дальше – забирая у нее технику в ту же Украину. Это к гадалке не ходи. Цель-то – «противостояние страшной путинской агрессии» – святая…