Мнение: Вальс на прощание

Умер Милан Кундера. Я на самом деле не такой уж знаток современной классики, вот и «Невыносимую легкость бытия» я не читал, и даже фильм не смотрел. Только слышал, что книгу почему-то принято ругать, она, дескать, «фальшивая» и «скучная». Не знаю, честно; но несколько лет назад я чисто случайно прочел «Вальс на прощание» (ее мне подсунул знакомый психиатр, буркнув что-то вроде «неплохо пишет») – и я листал ее поначалу осторожно, с недоверием (не мог понять, зачем я читаю НЕ детектив), а потом она меня как-то незаметно затянула…

В общем, теперь мне жаль, что Кундера умер – даже при том, что я был до сегодняшнего дня уверен, что он умер уже давно. «Вальс на прощание» – удивительно нежная, легкая и какая-то осенняя книга, с налетом даже некой мистики. «Мне грустно и легко, печаль моя светла» – вот такой этот «Вальс на прощание». Я посмотрел – Кундера ее написал, похоже, в тот период, когда принимал трудное решение – эмигрировать из своей Чехословакии на Запад после «Пражской весны», то есть в реальности – после повторной и более плотной оккупации своей страны Советами. Кундера, как известно, эмигрировал во Франции и даже стал писать свои последующие произведения сразу по-французски, обрел там вполне европейскую славу, а в экранизации его «Легкости» потом снимались выдающиеся актеры мирового кино – оскароносный Дениэл Дэй-Льюис, Жюльет Бинош, Дэниэль Ольбрыхский… В общем, абсорбировался на редкость успешно – но по «Вальсу» понятно, как тяжело ему было уезжать в никуда из своей собственной страны.

При том, что и оставаться в ней он уже физически не мог. Вот это ощущение человека, который медлит покинуть свой на глазах рассыпающийся и сгнивающий дом – то, из которого состоит «Вальс на прощанье». При том, что в книге нет ни слова ни о советских, ни об оккупации, ни о Пражской весне – вообще ни о чем таком. Никакой политики. Там куча разных персонажей, все тихо и необратимо несчастны, над всеми рок увядания. Я ж говорю – осенняя вещь.

По «Вальсу на прощанье», наверно, можно изучать, что такое «мастерство писателя». Это такой «анти-детектив», там очень простой «никакой» сюжет, и главное, что держит и не дает оторваться – то, как строится текст: автор уж очень хорош. Он и остроумный, и тонкий, и наблюдательный, где-то притормаживает, где-то интригует… Хотя вру, конечно: на самом деле сюжет-то довольно заковыристый, просто то, КАК рассказано, все равно сильнее того, О ЧЕМ идет речь.

«Вальс на прощание», как я понял, последний роман, который Кундера написал еще по-чешски; и он же был его самым любимым. Поэтичная вещь. Общее ощущение, пожалуй, такое же, как от известия о его смерти: все пройдет, ничего не проходит.