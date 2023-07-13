 

Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок

13.07.2023, 1:15, Новости дня
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Дети шести и трех лет стали свидетелями убийства. На их глазах мать зарезала отца, сообщает ОСН.

59-летний житель села Андреевка в Омской области утром 25 декабря прошлого года вернулся домой с работы и застал 44-летнюю жену в компании любовника. Во время ссоры женщина смертельно ранила мужа и ударила ножом в спину второго мужчину. Об этом пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Детей пары забрали органы опеки и поместили в детский дом. В ходе следствия стало известно, что у шестилетнего сына обвиняемой развилось психическое расстройство. Как сообщает VSE42.RU, рассудок мальчик потерял именно из-за того, что стал свидетелем трагедии. Это подтверждает судебная психолого-психиатрическая экспертиза.


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