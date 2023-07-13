 

Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд

13.07.2023, 1:15, Новости дня
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По словам специалиста, существуют разные виды “быстрой еды”, и каждый опасен по-своему.

Мгновенный может вызвать токсикоинфекцию, холецистит или панкреатит. К этому виду можно отнести любимую многими шаурму или другую пищу, которую готовят на улице. В данном случае опасность заключается в том, что подобную еду часто делают, не соблюдая санитарные нормы.

Второй вид фастфуда, который негативно повлияет на ваше здоровье, – долгосрочный. К этому пункту относится еда, приготовленная в местах быстрого питания. К счастью, в таких точках чаще всего соблюдаются санитарные нормы, а значит, шанс получить пищевое отравление значительно ниже.

Но в данном случае играет роль накопительный эффект. Подобная еда обычно очень калорийная, а вот питательных элементов в ней, наоборот, мало. Порой за один прием пищи человек получает практически половину суточной нормы калорий. Плюс ко всему, в этих продуктах высокое содержание сахара и соли, а клетчатки и белка не хватает.

В долгосрочной перспективе, как напоминает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, это может привести к проблемам ЖКТ, камням в почках, избыточному весу и ряду других проблем.


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