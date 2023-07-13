«Ужас и бойня» – ирландский «Рэмбо» покидает Украину, стараясь «обо всём забыть»

Корреспонденту Sky News удалось пообщаться с ирландским наёмником, почти полтора года воевавшим на стороне украинцев на востоке Украины, но теперь наконец решившим отправиться домой. Боец со звучным позывным «Рэмбо» рассказал журналисту о тяжёлой обстановке на фронте, поделился историей о том, как за ним гнался российский танк — а в итоге признался, что приложит все усилия, чтобы забыть о пережитом.

С фронта эти два бойца-иностранца, вставшие на сторону Украины, уехали глубокой ночью и без особой помпы. На помощь Украине пришли в общей сложности сотни, а то и тысячи комбатантов из-за рубежа — так же, как и лидеры стран НАТО, которые выражают сейчас свою поддержку Киеву на саммите в Литве. Но люди из этой небольшой компании решили, что с них довольно — и теперь отправляются поездом домой.

Последней каплей для них стали последние несколько недель на восточном фронте. Украинское контрнаступление всё никак не достигнет поставленных целей: русские применяют массированные артобстрелы и минные поля, замедляя продвижение украинцев. Боестолкновения идут ожесточённейшие — пусть даже конкретно в этом инциденте никто не погиб.

Неподалёку от линии фронта располагается пристанище для иностранных бойцов — скромный домик где-то на востоке Украины, двери которого всегда для них открыты. Там мы и повстречали пулемётчика из Ирландии, который воюет на Украине уже семнадцать месяцев.

ДЖОН СПАРКС, корреспондент Sky News: Какая сейчас обстановка на фронте, в самом эпицентре?

РИС БЁРН, позывной «Рэмбо», иностранный боец: На передовой… Там ужас. Ужас. Это просто геноцид, это бойня, трупы повсюду: руские, украинские гражданские, украинские солдаты… Их там всех просто бросают, бросают и всё. И я даже не понимаю, почему так.

Как рассказал Рис Бёрн, пару недель назад он сам чуть было не погиб, пока его подразделение, составленное из представителей разных национальностей, готовилось наступать на передовой.

РИС БЁРН: Нам сказали, что там российские окопы, и наша задача — в эти окопы зайти, зачистить их и удерживать, пока не подойдут подразделения второго эшелона. Ну а потом — домой.

Их привезли на перевалочный пункт — но никакого прикрытия с воздуха им не обеспечивалось, а два украинских танка из их сопровождения отошли назад. А тем временем к ним издалека стал приближаться ещё один так. Бойцы подразделения подумали, что это свои — но они ошибались. Солдаты укрылись в полеске, надеясь, что к ним прибудет подмога.

РИС БЁРН: В укрытие! <…> Всем позициям, всем позициям! «Браво» на связи! Меня слышит кто-нибудь? Как слышно? <…> Пошёл! Пошёл! Пошёл!

Ближе к закату подъехала украинская машина, и выжившие в спешке попрыгали в кузов — но, как рассказал Бёрн, их заметили: российский танк пустился за ними в погоню.

РИС БЁРН: Заводи! Поехали! Трогай уже, мать твою!

РИС БЁРН: И тут выезжает этот танк — и начинает нас догонять. И это очень страшно. Когда видишь, как за тобой едет здоровенный Т-72, а ты при этом сидишь в «Хамви» без крыши… Просто как горячий нож сквозь масло ощущения, ты уже «готов». Ну и в общем, как я уже сказал, мы там все орём: «Гони этот «Хамви»! Жми!». Я вовсю психовал…

СОЛДАТЫ: Езжай! Вперёд!

Приютом для бойцов заправляет мускулистый пастор из Новой Зеландии по имени Оуэн Панома.

ДЖОН СПАРКС: В чём функция этого места, этого дома?

ОУЭН ПАНОМА, директор организации Humanity Ukraine: Обеспечивать какую-то поддержку. Чтобы они могли тут посидеть, пообщаться. «Ты откуда? Дети есть?». По существу, он для того, чтобы они могли отвлечься от войны.

Поддерживать беседу никого не заставляют — но полученные бойцами психологические травмы всё равно часто дают о себе знать.

ОУЭН ПАНОМА: Они говорят во сне. Кричат ещё иногда по ночам. Заходишь к человеку, открываешь дверь, спрашиваешь, в порядке ли всё — а он такой бах! И проснулся. Даже не понимают, что делают. Наверное, они не до конца себе отдают отчёт в том, что делают, потому что тут тихо. Там-то совсем не так.

Бёрн и его боевой товарищ торопятся на поезд, унося с собой своё прошлое, наскоро засунутое в рюкзаки. Но полностью всё оставить позади не получится.

РИС БЁРН: Это же до Харькова билет.



ПРОВОДНИК: Это от Киева до Днепра.

Эти мужчины месяцами жили на пределе.

РИС БЁРН: Всё это останется только воспоминанием, вот и всё — воспоминанием, которое я точно буду хоронить всё глубже в мозгах, и надеюсь, когда-нибудь вообще забуду. Искренне надеюсь, что всё это забуду. Но уже знаю — оно вернётся и будет меня мучить.

НАТО обещает оружие — а эти мужчины тем временем уезжают. Их отъезд, впрочем, задержался: они купили не те билеты. Оказалось, что уехать отсюда сложнее, чем они думали. Джон Спаркс, Sky News, Восточная Украина.

Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.

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