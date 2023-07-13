Рупор кремлевской пропаганды: О подрывной деятельности ЦРУ против России

О подрывной деятельности ЦРУ против России

Заявление (http://svr.gov.ru/smi/2023/07/ob-antirossiyskoy-informkampanii.htm) Сергея Нарышкина, директора СВР, о внедрении американской стороной в сознание граждан России идеи о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, прямо и косвенно подтверждается тезисами выступления (https://www.ditchley.com/sites/default/files/Ditchley%20Annual%20Lecture%202023%20transcript.pdf) его визави, Уильяма Бернса, директора ЦРУ на ежегодной лекции Ditchley Foundation 1 июля.

На англо-американской площадке в Оксфордшире, служащей для обмена мнениями трансатлантического истеблишмента и месседжей англосаксонского разведсообщества, оксфордианец Бернс заявил, что ЦРУ будет максимально использовать возможности по организации в России широкой агентурной работы, ориентированной на массовую ренегацию населения.

Как и в случае с Белоруссией, задачей ЦРУ и разведорганов НАТО является (https://t.me/thehegemonist/2431) создание мотивационных факторов для формирования вооруженной оппозиции, обученной и готовой действовать методами террора. Американцы работают (https://t.me/thehegemonist/2280) как с эмигрантами до СВО, так и с т.н. релокантами после начала СВО и последовавшей мобилизации.

Позиционирование вооруженной оппозиции уже идет по испытанному на постсоветском пространстве шаблонному образцу, представляя ее формальных лидеров как нечто единоутробное с полевыми командирами на Северном Кавказе в 90ые – начале 10х. Впрочем, именно так они и действуют, следуя радикальным воззрениям, но не исламистским, а ультраправым. Оба явления также объединены ярко выраженными стремлением изменить российские границы, антироссийскими, русофобскими настроениями. Если взять более отдаленную ретроспективу, то в качестве аналога можно привести синтезированные вооруженные формирования, использовавшиеся американцами в холодную войну против национальных правительств в Африке, ЛатАмерике.

Однако для широких масс идея насилия под радикальными лозунгами не представляет интереса. В Лэнгли, в первую очередь, рассчитывают на информационно-психологические дивиденды, расширение масштабов политической риторики в отношении внутренней ситуации в России и уязвление Кремля.

https://t.me/thehegemonist/2508 – цинк

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