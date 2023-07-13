 

Мнение: О плохой примете для Украины… Но есть шанс?

13.07.2023, 0:30, Разное
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Головокружение от успехов свойственно многим маленьким людям с большими амбициями. Особенно – лидерам наций. И это скверно для страны, как показывает история. Плохая примета, в общем. Россияне тут могут судить с полным основанием.

Но теперь «бумеранг» сработал в другую сторону.

Блумберг пишет.

Украинский президент Владимир Зеленский сам себя переиграл.

«Европейские лидеры после провокационного твита дали понять, что ему надо остыть и посмотреть на полный пакет документов. В предыдущих вариантах коммюнике предлагался более чёткий путь вступления Украины в #НАТО. Но позиция Германии и #США расстроила украинцев. К прилету президента Джо Байдена формулировки ещё не были согласованы. И можно было побороться.

Но уже на следующий день #Украина узнала, что текст итогового документа близок к завершению. Им это не понравилось. Тогда Владимир Зеленский решил написать провокационный твит, чтобы перевести дискуссию в свою пользу. Он привлёк внимание, но оказался контрпродуктивным. Особенно было раздражены американцы. Англичане вмешались в ситуацию, пытаясь успокоить стороны, а немцы пытались предложить альтернативные варианты. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак даже позвонил Джейку Салливану, но текст всё равно был утверждён до приезда украинского лидера.

Когда он прибыл в Вильнюс, то ряд лидеров встретил его с откровенной критикой. Ему дали понять, что он перегнул палку. Существует определённая сложность, ведь неизвестно, чем может закончиться конфликт с Россией. Также есть вероятность, что после него часть территории Украины останется спорной и подконтрольной российским войскам. Некоторые дипломаты опасались, что чёткое обязательство по вступлению в НАТО осложнит любые возможные переговоры с Россией.

В среду утром Владимир Зеленский выглядел холодным, когда встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Особенно разница была видна, когда он общался с Риши Сунаком и Марком Рютте. К этому моменту дипломаты с обеих сторон расценивали вспышку украинского парвеню как привычный манёвр, направленный на повышение ставок на переговорах. Он в прошлом приносил свои плоды, но в этот раз не оправдался».

Итак, Запад «поддерживает Украину», но всё же оглядывается на Россию: как бы ни были бледны её «красные линии», приближать даже потенциально разгромный для РФ ядерный конфликт никто не хочет. Риск слишком велик, а плата непропорционально высока. В итоге дешевле поставить на место Украину и её лидера, явно пребывающего в эйфории, чем окончательно рвать шансы на мир с Россией. В конце концов, у Запада богатый опыт побед в многолетних и даже многодесятилетних войнах «на истощение». Вот только сможет ли #Украина терять ещё сотни тысяч своих граждан ежегодно на протяжении этих десятилетий?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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