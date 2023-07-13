Брюки палаццо, платье-кимоно или комбинезон: эффектные трюки, как носить вещи в полоску

Мотивы в полоску очень популярны. Они всегда в моде и уместны в любое время года. Полосатые вещи могут сделать модный стиль еще более крутым, если знать, как их носить. Легче всего комбинировать мотивы нейтральных цветов, но наиболее эффектно смотрятся красочные полоски. Не стоит отказываться от ярких вариантов. Вот несколько удачных примеров, как сочетать полосатые предметы одежды.

Полосатые брюки палаццо

Придать стилю новизны помогут полосатые палаццо или кюлоты в сочетании с желтой рубашкой и зеленым бомбером. Для того чтобы сделать образ более непринужденным, можно добавить рюкзак или сумку на пояс.

Полосатое платье

Если у вас есть полосатое платье-кимоно, можно попробовать носить его по-новому. Комбинируйте его с любимыми синими джинсами и белыми ботильонами. Восхитительный повседневный образ не разочарует.

Красная полоска

Если надеть брючный костюм в полоску, не придется беспокоиться о сочетании предметов. Если сделать ставку на красочный полосатый мотив, образ получится невероятно крутым, особенно если брюки имеют широкий крой.

С комбинезоном

Если соединить полосатый верх с комбинезоном, получится стильный наряд, который неподвластен времени. Вязаный свитер в полоску и коричневые туфли придают образу особое настроение теплоты и уюта.

Полосатые мотивы в сочетании с белым

Хотите выгодно подчеркнуть полосатые мотивы – попробуйте комбинировать их с вещами белого цвета. Чистый белый обеспечит возможность выбора большего количества эффектных полосатых принтов. Очень привлекательно смотрится белая водолазка в сочетании с низом в сине-красно-белую полоску и красными ботильонами.

Полосатая рубашка и пальто

В холодную погоду не обойтись без пальто. Полосатая рубашка отлично сочетается с классическим клетчатым пальто. Не стоит волноваться, что это будет смотреться странно. Подобные мотивы выглядят круто, если правильно их комбинировать. В качестве низа лучше всего подойдут обычные классические джинсы или брюки.

Полосатая рубашка с максимально крутой юбкой и блейзером

Не стоит сочетать рубашку в красно-белую полоску только с обычными джинсами. Можно выглядеть лучше, если носить ее с яркой красной юбкой, добавив сверху блейзер с принтом, который придаст образу совершенно новый и нескучный вид.