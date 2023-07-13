 

Розовый, красный, в шоколаде и в желе: тенденции клубничного маникюра – хита июля 2023

13.07.2023, 0:10, Разное
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Клубничный маникюр в июле месяце 2023 года является самым настоящим трендом, который привлекает к себе достаточно много внимания. Чтобы продемонстрировать красоту ногтей, стоит сделать такой модный нейл-арт.

Клубничные ногти универсальны и могут быть включены в бесчисленное количество дизайнов. Можно покрасить их в различные оттенки: от белого до розового и классического темно-красного или проявить больше творчества с нетрадиционными цветами, в том числе смешивать и сочетать различные тона для яркого летнего маникюра. Вот несколько отличных решений, которые точно заслуживают внимания.

Клубничные поля

Фрукты и цветы достаточно хорошо работают вместе. Этот клубнично-ромашковый маникюр очень причудлив с крошечными цветами и яркими ягодами. Небольшое количество листьев создает ощущение поля клубники и ромашек, поэтому идеально передает летнюю атмосферу.

Клубника с молоком

Можно легко соединить два тренда в один с молочными ногтями и очаровательными маленькими клубничными акцентами.

Два средних ногтя имеют молочную основу с кремовым и слегка полупрозрачным белым лаком. Клубничный акцент на ногтях выглядит очень мило.

Розовая и красная клубника

Розовый оттенок привносит в маникюр немного свежести и привлекательности. Красный помогает выделиться.

Чередование красного и розового цветов делает эти ногти такими яркими и привлекательными. Можно сделать маникюр как более красочным, так и достаточно минималистичным, если выбрать френч.

Клубника в шоколаде

Этот маникюр выглядит просто восхитительно. Клубника и шоколад составляют идеальную пару и помогают сделать нейл-арт действительно привлекательным и очень романтичным.

Глубокий красный — отличный выбор цвета, так как он ассоциируется со страстью. Добавление коричневого делает маникюр более сдержанным.

Игристая клубника

Сверкающие клубничные ногти — потрясающий выбор для вечеринки.

Дополнительный блестящий верхний слой делает этот маникюр похожим на клубнику в шампанском, а ярко-розовый основной цвет придает нейл-арту немного игривости и нотку романтики. Все это хорошо сочетается вместе с блестящим платьем.

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Ногти с клубничным акцентом

Это один из лучших способов добавить эту сладкую ягоду в свой нейл-арт, не делая ее звездой маникюра.

Если хочется, чтобы клубника гармонировала с цветом ногтей, стоит добавить ее в качестве акцента. Такой узор хорошо смотрится с розовыми мотивами и не перегружает маникюр.

Клубничный пикник

Сладкая, спелая клубника идеально подходит для летнего пикника в теплый день. Основа в мелкую клетку выглядит как узорчатое одеяло, что делает этот маникюр довольно интересным и причудливым.

Такой нейл-арт демонстрирует то, как можно комбинировать клубнику и узоры, чтобы создать интересный дизайн ногтей.

Клубника и ромашки

Такой нейл-арт поможет создать великолепный образ, который идеально подходит для весны или лета.

Яркие цвета делают его просто невероятным, а цветочные узоры переносят станут отличным решением для теплой погоды. Нейтральная основа — отличный выбор для такого маникюра.

Маленькая клубника

С крошечными ягодками и френчем этот маникюр, выполненный в минималистском стиле, выглядит просто потрясающе.

Чтобы еще больше разнообразить его, стоит выбрать классические белые французские кончики, а не розовые. Это идеальное дополнение к розовому наряду.

Клубничные желеобразные ногти

Такой маникюр выглядит так, будто ногти сделаны из желе. Стоит дополнительно добавить клубнику, чтобы получить восхитительный нейл-арт.

Для создания маникюра используется прозрачная заливка цвета. Можно выбрать такой маникюр для каждого пальца или просто сделать акцентный ноготь. Красная основа с клубникой выглядит прекрасно, но также можно выбрать белую или розовую основу, если хочется, чтобы ягоды были более заметными.


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