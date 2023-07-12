 

Генерал против потерь в Украине (официально они мизерные)

12.07.2023, 15:15, Новости дня
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Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил о необходимости проведения ротации подразделений российских войск, которые находятся длительное время на переднем крае линии боевого соприкосновения в Украине, а также замены подразделений, которые понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Война в УкраинеКроме того, он публично обратился к своим подчиненным, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

По словам Попова, за последние несколько дней «произошло много событий», в том числе отстранение его от должности командующего.

– Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, — рассказал генерал.

Он отметил, что в ходе разговора с начальством заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствии у российский войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на «массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника».

Отметим, официальные данные о потерях Российской армии в ходе СВО в последний раз оглашали 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации. По словам Сергея Шойгу, тогда с начала так называемой СВО погибли всего 5937 военнослужащих.

– Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то, и стремительно, за один день состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились, — сообщил Попов.

По его словам, 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин. Попов отметил в обращении, что ждет получения предложения по дальнейшему прохождению службы.

Первым об отстранении Попова сообщил телеграм-канал Grey Zone, который ранее связывали с ЧВК «Вагнер». По данным канала, на совещании с начальником генштаба Валерием Герасимовым, Попов заявил о необходимости проведения ротации подразделений российских войск, которые находятся длительное время на переднем крае линии боевого соприкосновения, а также замены подразделений, которые понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Минобороны России информацию об отстранении Попова официально не комментировало.


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