Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает

Как работает рефинансирование ипотеки

Рефинансирование, или перекредитование, — это получение нового кредита, которым закрываются старые займы. Последних может быть несколько, а новым кредитором выступает как тот же самый банк, так и другой. За счет этого покупатель досрочно погашает первоначальную ипотеку, а новую выплачивает по сниженной ставке. Сроки выплат при этом можно изменить в большую или меньшую сторону.

Рефинансирование происходит за счет того, что с момента ипотеки ставка могла снизиться. При этом недвижимость переходит в залог в тот банк, который оформляет рефинансирование.

Рефинансировать ипотеку можно на срок до 30 лет, но точный срок каждый банк указывает отдельно.

Когда стоит рефинансировать ипотеку: плюсы и минусы

Рефинансировать ипотеку стоит, если это поможет снизить ставку, уменьшить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и сэкономить на проценте переплаты.

Также рефинансирование выгодно в следующих случаях:

если фактический доход плательщика снизился,

если выплачивать ипотеку нужно еще долго и есть риск просрочки,

если первый договор на ипотеку позволяет закрыть ее досрочно.

Плюсы рефинансирования:

можно обратиться в любой банк и даже перекредитоваться в своем; во втором случае не придется заново

оформлять документы,

новый ипотечный займ можно взять в другой валюте,

можно объединить новый ипотечный кредит с другими, нецелевыми кредитами — в том числе по кредитной карте,

можно сэкономить на страховке, подав заявление на рефинансирование незадолго до того, как страховой полис закончится,

можно оформить кредит с запасом и вместе с погашением ипотечного долга сделать ремонт в квартире,

при досрочном погашении нового кредита недвижимость переходит в собственность плательщика — квартиру можно продать или совершать другие операции с недвижимостью.

Минусы рефинансирования:

банк может обязать оформить страховку или установить повышенный процент,

новый банк может повысить ставку, если после выдачи нового кредита плательщик не переоформил залог на квартиру в течение трех месяцев,

старый и новый кредит должны быть целевыми — только на покупку жилья,

дополнительные расходы: госпошлина за получение выписки из ЕГРН, оценка недвижимости, технические документы на квартиру, страхование и другие траты,

нет возможности оформить кредитные каникулы,

не получится получить налоговый вычет повторно.

Какие бонусы могут предоставить банки

включить страховку в ежемесячный платеж и продлевать ее автоматически,

рефинансировать ипотеку семье с детьми.

Какие документы необходимы

1. Заявка на рефинансирование в банк. Банк уточнит, какой пакет документов понадобится. Если в новом банке у вас открыт зарплатный проект, пакет необходимых документов будет меньше.

2. Документы плательщика: паспорт, СНИЛС, ИНН, копия трудовой книжки, справка о доходах. Для военнообязанных — военный билет.

3. Документы на квартиру: выписка из ЕГРН, выписка из домовой книги, документ об отсутствии задолженности по квартплате, кадастровый паспорт.

4. Договор купли-продажи или долевого участия. Для вторичного жилья — отчет об оценке недвижимости.

5. Документы из того банка, который изначально выдал ипотечный кредит. Если рефинансирований было несколько, понадобятся все кредитные договоры.

6. Страховой полис — при необходимости.

Почему банк может отказать в рефинансировании

Подать заявку можно в любой банк, однако он заново проверяет всю информацию о клиенте и объекте недвижимости. При наличии веских причин банк вправе отказать в рефинансировании. Вот некоторые из них:

с момента оформления ипотеки прошло меньше полугода (в некоторых случаях — меньше трех месяцев),

у плательщика плохая кредитная история, были большие просрочки по платежам или штрафы за них,

у плательщика есть другие серьезные финансовые обязательства, например, алименты,

есть взыскания в судебном порядке.

Что учесть

Рефинансирование также может быть в форме беззалогового кредита. В этом случае заемщик полностью погашает ипотеку, квартира переходит в его собственность, а дальше заемщик выплачивает уже новый кредит — скорее всего по повышенной ставке.

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