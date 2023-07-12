 

Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает

12.07.2023, 23:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как работает рефинансирование ипотеки

Рефинансирование, или перекредитование, — это получение нового кредита, которым закрываются старые займы. Последних может быть несколько, а новым кредитором выступает как тот же самый банк, так и другой. За счет этого покупатель досрочно погашает первоначальную ипотеку, а новую выплачивает по сниженной ставке. Сроки выплат при этом можно изменить в большую или меньшую сторону.

Рефинансирование происходит за счет того, что с момента ипотеки ставка могла снизиться. При этом недвижимость переходит в залог в тот банк, который оформляет рефинансирование.

Рефинансировать ипотеку можно на срок до 30 лет, но точный срок каждый банк указывает отдельно.

Когда стоит рефинансировать ипотеку: плюсы и минусы

Рефинансировать ипотеку стоит, если это поможет снизить ставку, уменьшить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и сэкономить на проценте переплаты.

Также рефинансирование выгодно в следующих случаях:

  • если фактический доход плательщика снизился,
  • если выплачивать ипотеку нужно еще долго и есть риск просрочки,
  • если первый договор на ипотеку позволяет закрыть ее досрочно.

Плюсы рефинансирования:

  • можно обратиться в любой банк и даже перекредитоваться в своем; во втором случае не придется заново
  • оформлять документы,
  • новый ипотечный займ можно взять в другой валюте,
  • можно объединить новый ипотечный кредит с другими, нецелевыми кредитами — в том числе по кредитной карте,
  • можно сэкономить на страховке, подав заявление на рефинансирование незадолго до того, как страховой полис закончится,
  • можно оформить кредит с запасом и вместе с погашением ипотечного долга сделать ремонт в квартире,
  • при досрочном погашении нового кредита недвижимость переходит в собственность плательщика — квартиру можно продать или совершать другие операции с недвижимостью.

Минусы рефинансирования:

  • банк может обязать оформить страховку или установить повышенный процент,
  • новый банк может повысить ставку, если после выдачи нового кредита плательщик не переоформил залог на квартиру в течение трех месяцев,
  • старый и новый кредит должны быть целевыми — только на покупку жилья,
  • дополнительные расходы: госпошлина за получение выписки из ЕГРН, оценка недвижимости, технические документы на квартиру, страхование и другие траты,
  • нет возможности оформить кредитные каникулы,
  • не получится получить налоговый вычет повторно.

Какие бонусы могут предоставить банки

  • включить страховку в ежемесячный платеж и продлевать ее автоматически,
  • рефинансировать ипотеку семье с детьми.

Какие документы необходимы

1. Заявка на рефинансирование в банк. Банк уточнит, какой пакет документов понадобится. Если в новом банке у вас открыт зарплатный проект, пакет необходимых документов будет меньше.

2. Документы плательщика: паспорт, СНИЛС, ИНН, копия трудовой книжки, справка о доходах. Для военнообязанных — военный билет.

3. Документы на квартиру: выписка из ЕГРН, выписка из домовой книги, документ об отсутствии задолженности по квартплате, кадастровый паспорт.

4. Договор купли-продажи или долевого участия. Для вторичного жилья — отчет об оценке недвижимости.

5. Документы из того банка, который изначально выдал ипотечный кредит. Если рефинансирований было несколько, понадобятся все кредитные договоры.

6. Страховой полис — при необходимости.

Почему банк может отказать в рефинансировании

Подать заявку можно в любой банк, однако он заново проверяет всю информацию о клиенте и объекте недвижимости. При наличии веских причин банк вправе отказать в рефинансировании. Вот некоторые из них:

  • с момента оформления ипотеки прошло меньше полугода (в некоторых случаях — меньше трех месяцев),
  • у плательщика плохая кредитная история, были большие просрочки по платежам или штрафы за них,
  • у плательщика есть другие серьезные финансовые обязательства, например, алименты,
  • есть взыскания в судебном порядке.

Что учесть

Рефинансирование также может быть в форме беззалогового кредита. В этом случае заемщик полностью погашает ипотеку, квартира переходит в его собственность, а дальше заемщик выплачивает уже новый кредит — скорее всего по повышенной ставке.

Рассчитать кредит с помощью ипотечного калькулятора и рефинансировать ипотеку можно онлайн — на сайте «Метра квадратного».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / “Оба взмыленные”: Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте

12.07 / Собянин: Реконструкция конечной станции МЦД-3 в Зеленограде завершится к осени

12.07 / Собянин сообщил о первых результатах благоустройства 1600 столичных дворов в этом году

12.07 / Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой

12.07 / На западе Москвы построят учебный комплекс на 350 мест

12.07 / “Пошла рыдать”: молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка

12.07 / WP – критика Зеленского в адрес НАТО привела в ярость американцев на саммите в Вильнюсе

12.07 / «Сделал Путину приятное» – Никки Хейли раскритиковала Байдена за отказ брать Украину в НАТО

12.07 / В семи районах Москвы первый этап реновации завершили досрочно

12.07 / В Москве пройдет творческий фестиваль “Дачное Царицыно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика