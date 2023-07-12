 

“Оба взмыленные”: Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте

12.07.2023, 23:44, Новости дня
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Некоторые звезды шоу-бизнеса скрывают похабные пристрастия, чтобы репутация была чиста. На публике они святоши, а за закрытыми дверями творят неладное. Хорошо, что Александр Домогаров не такой. Народный артист России развлекается прилично и коллеги об этом знают.

60-летний актер умеет преподать себя с выгодной стороны. Режиссер Светлана Дружинина рассказала о забавном инциденте, который произошел на пробах к третьей части фильма “Гардемарины, вперед!”. Александр Домогаров лихо перевоплотился в наездника и показал свою мощь.

Артист оседлал черного коня, направился в сторону леса и надолго запропастился. Спустя время, народ убедился, что все в порядке. Оказалось, Александр Домогаров прирожденный конник. Он просто развеялся с жеребцом на скачках в укромном месте, подальше от лишних глаз.

“Вдруг видим: с другого конца поля лошадь нервно шагает под Домогаровым. Оба в репейниках, взмыленные”, — поделилась воспоминаниями Светлана Дружинина. По ее словам, Александр Домогаров родился в седле.

К слову, URA.RU напоминает, что взглянуть на
степных всадников можно на фестивале исторической реконструкции “Пламя Аркаима”. В 2023 году он посвящен теме кочевников. Судя по вышеописанным впечатлениям Светланы Дружининой, Александр Домогаров мог бы стать украшением этого мероприятия.


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