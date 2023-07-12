Текстурированный боб и асимметричная пикси: стильные прически для полных женщин старше 40 лет

Важно отметить, что не бывает «неправильных» стрижек для полных женщин. Любая прическа может иметь успех, если она адаптирована к форме лица и текстуре волос. Помните о том, что выбор стрижки — это личное решение, и вам нужно найти ту, которая позволит чувствовать себя уверенно. Разбираем самые подходящие варианты для женщин старше 40 лет.

На короткие волосы

Волнистый боб — одна из лучших причесок для тех, кому за 40. Светлые блики добавляют немного очарования этой стрижке, не требующей особого ухода.

Текстурированный боб с тонкой челкой, с затемнениями и бликами — стрижка, которая «худит» лицо. Но нужно не забыть добавить прикорневого объема. Кстати, вы можете не бояться седых волос. Только затонируйте волосы так, чтобы появился металлический оттенок. Так прическа будет казаться более модной и современной.

Химическая завивка — тоже хорошее решение. Причем неважно, какой длины у вас волосы. Кудряшки по обе стороны от лица будут прикрывать мимические морщинки вокруг глаз и отвлекут внимание от пухлых щек.

Если вы ищете способ оживить волосы, короткая лохматая стрижка может стать отличным решением. Боковой пробор еще больше усилит эффект похудения.

Асимметричная пикси — подходящий вариант для женщин, которые стремятся презентовать более строгие луки успешных бизнесвумен.

Волнистый боб с челкой подойдет идеально для брюнеток с густыми короткими волосами. Прическа может эффективно скрыть боковые части лица и хорошо подойдет обладательницам полного лица и двойного подбородка. В целом стрижка боб с тонкой челкой предлагает универсальность и может быть адаптирована к разным формам лица.

На средние волосы

Многослойная стрижка на средние волосы по типу шегги или «волчицы» позволяет создать легкий и непринужденный образ. С такой прической вы будете казаться и моложе, и стройнее.

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Стрижка до плеч со свободными волнами, боковым пробором и солнечным светлым оттенком может стать потрясающим выбором, который подчеркнет вашу естественную красоту и повысит вашу уверенность в себе.

Кудрявая шевелюра может быть фантастическим выбором для полных женщин, создавая молодой и веселый образ с текстурой, движением и объемом.

Хотите проявить свою игривую и беззаботную натуру? Тогда рассмотрите вариант стрижки кефаль. Она добавит молодости и энергичности вашему внешнему виду и красиво обрамит ваше лицо.

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На длинные волосы

Выберите прическу, которая подчеркнет вашу женственность, например, текстурированную многослойную стрижку. Тонкие коричневые блики цвета мокко являются дополнительным бонусом.

Длинная многослойная стрижка для густых волос будет смотреться особенно органично в сочетании с челкой.

Шегги средней длины с челкой-шторкой — фантастический выбор для полных женщин старше 40 лет. Слои и неровные концы, обычно используемые в этой стрижке, создают текстурированный и взъерошенный лук, полный естественного объема.

Если у вас вьющиеся от природы волосы, возможно, вам знакома проблема их чрезмерного объема. Но многослойность и правильное окрашивание помогут вам избавиться от лишнего веса и придать локонам красивую форму. В результате ваши волосы будут естественно демонстрировать больше движения и текстуры.