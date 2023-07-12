Красная подводка для глаз добавит яркости летнему макияжу: как ввести свежий летний тренд в свой образ

Красный цвет в макияже этим летом на самом пике моды: он используется как в дневном, так и в вечернем макияже. Мгновенно привлекающая внимание окружающих подводка, ставшая хитом сезона, – сложный элемент мейкапа, и не каждая модница решится на эксперименты. Расскажем, как добавить яркости летнему макияжу и правильно наносить средство для век, чтобы глаза не выглядели заплаканными.

Хитрости при использовании алой подводки

Лето – идеальное время для бьюти-экспериментов. Тем, кто хочет выйти из зоны комфорта, можно посоветовать попробовать смелый цвет в качестве подводки. Да, не каждая девушка захочет позволить себе оказаться в центре внимания, но поверьте, это того стоит!

Алая подводка сочетается с любым цветом глаз, как голубым, так и карим, но помимо этого, нужно учитывать еще и тон кожи. При наличии покраснений, темных кругов под глазами или капиллярной сеточки лучше всего вовсе отказаться от ее использования. Или хорошенько затонировать кожу при помощи консилера и тонального крема, чтобы не было видно никаких недостатков, которые сведут на нет эффектный макияж.

Советы визажистов

Не каждый бренд выпускает красную подводку, но при желании ее можно заменить помадой или тенями соответствующего цвета. Опытные визажисты, рассказывающие, какой косметикой пользоваться, используют кисти, которыми и наносят красивые стрелки. Они советуют новичкам начинать работу с нанесения точек на веки или зарисовки карандашом, которую затем закрашивают подводкой.

Можно нанести первый слой, подождать немного, пока высохнет средство, и провести вторую линию. Если стрелка выглядит неаккуратно, ее можно осторожно поправить консилером.

Красная подводка требует соответствующего сопровождения: ее используют только с тушью для ресниц, чтобы уйти от эффекта заплаканных глаз.

С алой помадой

Наносить красную подводку не возбраняется как на внутренний уголок глаза, так и на всю линию роста ресниц. Дополнить образ можно золотистыми тенями, розовыми румянами и ярко-алой помадой. Такое эффектное сочетание – очень смелый образ для модниц, которым надоел монохромный макияж.

Правда, большинство визажистов сходится во мнении, что красная стрелка должна стать единственным цветовым пятном в образе, а губы в этом случае лучше всего оставить нейтральными.

Растушевка стрелки

Визажисты частенько смешивают алую подводку с малиновыми тенями или румянами для создания интересного образа. Они намеренно растушевывают линию кисточкой, на которую нанесены другие средства макияжа, чтобы стрелка не была графичной, а получилась более расплывчатой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Это интересная техника, которая визуально сделает круглые глаза более вытянутыми и откроет их.

Не только красный

Красный – это множество оттенков от винных, вишневых до малиновых и терракотовых. Обладательницы голубых, карих или зеленых глаз могут использовать самые разные цвета подводки, опытным путем подбирая то, что им идет.

Кроме того, алые стрелки красиво оттеняются тушью с красным пигментом.

Перевернутый кошачий глаз

Техника такого макияжа заключается в том, что подводка интенсивно наносится не только на верхнюю, но и на нижнюю линию ресниц, а стрелка удлиняется в виде крылышка, визуально вытягивая глаз (заглавное фото).

Только опытным путем модницы могут определить, какие оттенки красного им подходят, и какой длины рисовать крылышко. Такая подводка смотрится очень эффектно на лице с идеальным тоном, на котором нет ни одного покраснения.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Фантазийный рисунок

Визажисты советуют проявить себя этим летом как творческая личность, попробовав новый макияж. Они уверяют: черный давно потерял свои позиции, пришло время для новых экспериментов.

Классические стрелки также уходят на второй план, уступая место новым трендам – фантазийным рисункам на веках, которые начинаются от линии роста ресниц. Все зависит лишь от фантазии женщин, посчитавших, что пришло время взглянуть на себя по-новому. При желании можно добавить глиттер или стразы для вечернего образа.

Глянцевая стрелка

Самые смелые модницы могут использовать красные глянцевые тени для век в качестве подводки, чтобы привлечь внимание представителей противоположного пола. Это простая, но очень эффективная техника для яркого летнего макияжа.

Глянцевая стрелка идеально сочетается с матовым финишем, поэтому большое внимание уделяется тону кожи, которая не должна блестеть.

Красота на один вечер

Возможно, для кого-то этот образ покажется излишеством, но он точно никого не оставит равнодушным.

Оригинальный вечерний макияж выполняется очень аккуратно: красные стразы приклеиваются по линии роста ресниц специальным клеем. Однако работать с ними придется с большой осторожностью, чтобы они не попали в глаза.

В целом такой декор пользы коже век не принесет, но ради одной фотосессии можно и постараться.

Красная подводка – настоящий летний хит. При желании ее можно приручить и использовать не только в вечернем, но и дневном макияже.