 

Собянин: Реконструкция конечной станции МЦД-3 в Зеленограде завершится к осени

12.07.2023, 22:05, Новости дня
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В результате реконструкции Крюково станет современным трехуровневым вокзалом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Станция будет состоять из пассажирского терминала, трех островных платформ и широкого подземного перехода, уточнил градоначальник.

“В дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали “Москва — Санкт-Петербург”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

В рамках реконструкции расположение остановок наземного транспорта сделают максимально удобным. С одной из сторон железной дороги автобусы будут подъезжать прямо ко входу на станцию – время пересадки с поезда на наземный транспорт уменьшится в шести до трех минут.

Также пройдет реконструкция 8,6 километра прилегающей улично-дорожной сети. Рядом со станцией Малино появится безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути.

Осенью откроется и четвертый диаметр (МЦД-4). О подготовке к его запуску мэр Москвы рассказал на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов.


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