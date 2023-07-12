 

В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи

12.07.2023, 22:05, Разное
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На юге России есть уникальное место, которое непросто найти,
но уж если нашел — приходи без раздумий. С утра до вечера путники
заглядывают сюда за порцией восторга. Лучше компании не найти: верблюды плюют на
все проблемы и катают с ветерком навстречу приключениям.

Туристический клуб “Верблюжий остров”
располагается в Элисте, самом сердце республики Калмыкии.
Это гуманная
и общественно значимая альтернатива зоопаркам.

Дружная семья животноводов
создала его своими руками, возрождая народные традиции. Сегодня это музей,
развлекательный комплекс и уютный дом для верблюдов под открытым небом.

Проект стартовал два года назад. Небольшое домашнее хозяйство
превратилось в культурно-досуговое пространство фермерских масштабов. Почти каждый
день его посещают любители животных и путешественники, обещая вернуться снова. Верблюды принимают гостей, а хозяева радушно встречают их на
чудо-острове посреди степи.

Верблюжий остров: чем заняться

1. Познакомиться с верблюдами, а еще осликами,
котятами и другими очаровательными созданиями. Здесь собеседники на любой вкус.
Можно погладить животных, вдоволь поболтать с ними или посидеть молча.

2. Почувствовать себя кочевником. Прогулка верхом
на верблюде захватывает дух и не требует специальной подготовки.

3. Сделать эксклюзивные снимки. Есть фотозоны в
этническом стиле и коллекция реквизита. Модники и модницы наряжаются в национальные костюмы.

4. Пострелять из лука. Новичкам проводят
мастер-классы.

5. Полакомиться экзотикой. В гостевой юрте подают
джомбу и борцоги. Это калмыцкий молочный чай и хрустящая выпечка из теста.

Неважно, где и с кем вы находитесь. Верблюды ждут в гости, а отказывать им неприлично!


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