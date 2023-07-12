ООН: «бессмысленная война России против Украины» приводит к грубым нарушениям прав человека

Бессмысленная война Российской Федерации против Украины по-прежнему приводит к серьезным и имеющим последствия нарушениям прав человека, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая во вторник в ходе интерактивного диалога, посвященного ситуации в Украине.

Обсуждение состоялось в Женеве в рамках 53-й сессии Совета ООН по правам человека. «В прошлую пятницу, на 500-й день этого конфликта, наша Мониторинговая миссия по правам человека рассказала об ужасающих последствиях войны в Украине для мирного населения. С начала войны 24 февраля прошлого года было убито более 9 000 мирных жителей, в том числе более 500 детей. Реальные цифры, вероятно, намного выше», – подчеркнул Тюрк.

В докладе, представленном сегодня Совету по правам человека, рассматривается положение гражданских лиц, которые были задержаны в контексте конфликта. Отчет охватывает период в 15 месяцев – с февраля 2022 года по май 2023 года. Содержащиеся в нем выводы основаны на 1 136 интервью с жертвами и свидетелями задержаний.

По словам Верховного комиссара, мониторинговая деятельность Управления ООН по правам человека соответствует «самым высоким стандартам беспристрастности, профессионализма, объективности и неизбирательности». Этими принципами, как отметил Тюрк, руководствовались члены миссии, собирая информацию для этого доклада и других публикаций, подготовленных Управлением.

«Именно благодаря тщательной и кропотливой работе при сборе данных и анализе свидетельств мы убедительно доказываем приведенные факты», – добавил главный правозащитник ООН.

Сотрудники миссии зафиксировали за отчетный период задержание более 900 гражданских лиц, в том числе восьми детей. «Российская Федерация не предоставила доступа к местам содержания под стражей, что неизбежно приводит к тому, что не все случаи попадают в нашу статистику, – добавил Фолькер Тюрк. – Несмотря на это, мы смогли опросить 178 задержанных, которые содержались под стражей в Российской Федерации, после их освобождения. В общей сложности мы задокументировали 864 задержания, которые были совершены Российской Федерацией. Многие из задержанных содержались под стражей без связи с внешним миром, что равносильно насильственным исчезновениям».

В докладе также задокументирована внесудебная казнь 77 гражданских лиц, когда они были произвольно задержаны Российской Федерацией. Более 90 процентов задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, с которыми удалось побеседовать Управлению ООН по правам человека, заявили, что подвергались со стороны российских силовиков пыткам и жестокому обращению, в некоторых случаях – в том числе сексуальному.

Среди гражданских лиц, задержанных Российской Федерацией, как отметил Верховный комиссар, были местные государственные должностные лица, волонтеры, бывшие солдаты, предполагаемые политические оппоненты, священники и учителя. В 26 процентах случаев они были переведены в другие места в оккупированной Украине или Российской Федерации без предоставления информации их семьям.

В докладе также задокументировано несколько случаев, свидетельствующих о том, что задержанные гражданские лица использовались российскими вооруженными силами в качестве «живого щита» для того, чтобы сделать определенные районы неуязвимыми для военных нападений.

«Эти данные вызывают шок», – заявил Фолькер Тюрк членам Совета ООН по правам человека. Он призвал Российскую Федерацию проинструктировать своих военнослужащих в вопросах соблюдения норм международного права.

Как отметил Верховный комиссар, Украина предоставила сотрудникам Управления ООН по правам человека «широкий и беспрепятственный доступ к местам содержания под стражей», находящимся под контролем украинских властей. Верховный комиссар поблагодарил правительство Украины за это сотрудничество «в условиях национального кризиса», когда приходится бороться за выживание.

В докладе задокументировано 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были людьми, подозреваемыми в уголовных преступлениях, связанных с конфликтом, и многие произвольные задержания были вызваны чрезмерно широкими поправками в уголовное законодательство в условиях военного положения.

В докладе также отмечается, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, подвергал задержанных пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие – «в основном речь шла об угрозах такого насилия».

Верховный комиссар выразил обеспокоенность в связи с тем, что так называемый «закон о коллаборационистской деятельности», принятый в марте 2022 года, предусматривает уголовную ответственность за широкий спектр действий, некоторые из которых могут быть разрешены международным гуманитарным правом. Применение закона, как считают правозащитники ООН, в ряде случаев может приводить к произвольным задержаниям.

В ходе интерактивного диалога был также представлен последний доклад Генерального секретаря ООН, посвященный ситуации с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в оккупированных Россией районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

С 1 июля по 31 декабря 2022 года Управление ООН по правам человека задокументировало 60 произвольных арестов в этих районах российскими силовиками, а также насильственные исчезновения и пытки.

Что касается принудительного призыва на военную службу, российские официальные лица объявили, что за отчетный период было призвано 2 500 мужчин из Крыма, а в 2022 году Управление задокументировало 112 уголовных преследований за так называемое уклонение от призыва.

Верховный комиссар также глубоко обеспокоен перемещением гражданского населения. В течение отчетного периода Управление ООН по правам человека собрало информацию о 23 жителях, которые были арестованы российскими силами безопасности и переправлены через административную границу в Крым, как сообщается, в наручниках и с завязанными глазами. Параллельно российские власти продолжают вывозить из Крыма граждан Украины, которых они считают «иностранцами».

В Крыму и оккупированных районах Украины в докладе задокументированы обширные нарушения прав на свободу мнений, их свободное выражение, мирные собрания и ассоциации, включая новые санкции за публичное высказывание мнений, которые «дискредитируют» российские вооруженные силы, а также дальнейшее ухудшение условий работы правозащитников.

На учителей оказывалось давление, чтобы они активно поддерживали российское вторжение и поощряли позитивное отношение к нему среди детей. Отказ в праве на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство остается системной проблемой в Крыму. Управление ООН по правам человека проверило 16 случаев, когда суды выносили обвинительные приговоры гражданам Украины после разбирательства, в ходе которого не были соблюдены гарантии справедливого судебного разбирательства.

«По-прежнему бросается в глаза тот факт, что никто не несет ответственности за совершенные в ходе этого конфликта нарушения и злоупотребления, – отметил Фолькер Тюрк. – Мне не известно о каких-либо продолжающихся расследованиях со стороны Российской Федерации в связи с произвольными задержаниями, насильственными исчезновениями, пытками или жестоким обращением, совершенными ее силами в Украине в отношении гражданских лиц».

Верховный комиссар выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что парламент Российской Федерации недавно принял федеральный закон, который потенциально освобождает от уголовной ответственности лиц, совершивших международные уголовные преступления в оккупированных регионах Украины.

Он напомнил, что международное право запрещает предоставление такой амнистии в связи с серьезными нарушениями международного гуманитарного права или грубыми нарушениями международного права в области прав человека.

В Украине были инициированы многочисленные судебные разбирательства по вопросам произвольных задержаний или пыток, но ни одно из них не завершено, сообщил Верховный комиссар. При этом он приветствовал тот факт, что Украина создала механизм выплаты компенсаций жертвам произвольных задержаний и насильственных исчезновений, которые произошли в контексте конфликта.

В ООН обеспокоены грубыми нарушениями прав украинцев, в том числе пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС в оккупированной Херсонской области.

Как подчеркнул Тюрк, экологические последствия – один из «ужасающих побочных продуктов этой войны», которая будет иметь серьезные последствия для будущих поколений. Он также выразил обеспокоенность в связи с «нестабильной ситуацией на Запорожской и других атомных станциях».