 

Антониу Гутерриш направил Владимиру Путину предложения по соглашениям о поставках сельхозпродукции из РФ и Украины

12.07.2023, 21:41, Разное
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Генеральный секретарь направил накануне письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором он изложил свои предложения по дальнейшему осуществлению соглашений о поставках российской и украинской продукции – продовольствия и удобрений – на мировые рынки, сообщает в среду пресс-служба главы ООН.

Война в Украине– Генеральный секретарь уделяет большое внимание обеспечению постоянного доступа на мировые рынки экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации и Украины, – говорится в заявлении. – Это необходимо для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Полная реализация соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года, имеет решающее значение для того, чтобы эта продукция могла беспрепятственно вывозиться на мировые рынки.

Как отмечается в документе, в совокупности эти соглашения способствуют устойчивому снижению мировых цен на продовольствие, которые в настоящее время более чем на 23 процента ниже рекордно высокого уровня, зафиксированного в марте прошлого года. Генеральный секретарь выразил признательность Турции за ее неизменное участие в реализации соглашений.

– В рамках своих постоянных усилий в этом направлении Генеральный секретарь направил вчера письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором изложил свои предложения, – сообщает пресс-служба главы ООН. В своем послании Генсек подчеркивает важное значение дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании и «насущную необходимость сохранения Черноморской инициативы».

В ООН ставят целью устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк и вызывающие серьезную озабоченность Российской Федерации, и одновременно обеспечить непрерывный поток украинского зерна через Черное море.

Со своей стороны, Генеральный секретарь будет и впредь подчеркивать исключительную важность экспорта продовольствия и удобрений как из Российской Федерации, так и из Украины для глобальной продовольственной безопасности.

Его по-прежнему главным образом беспокоит положение уязвимых слоев населения планеты. Именно эти люди, как говорится в заявлении, прежде всего пострадают в случае отказа от осуществления стамбульских договоренностей и вероятного последующего роста мировых цен на продовольствие и удобрения.

Генеральный секретарь также подтвердил свою приверженность дальнейшему диалогу со всеми заинтересованными сторонами и готовность обсудить выдвинутые им предложения с Россией.


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