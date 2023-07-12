 

Рупор кремлевской пропаганды: ЦРУ и СВР в июне провели переговоры по Украине

12.07.2023, 21:31, Разное
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ЦРУ и СВР в июне провели переговоры по Украине

Директор Службы внешней разведки Нарышкин – о разговоре с главой ЦРУ Бернсом: Разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло. Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной. Беседа длилась около часа.

О встрече не договаривались, но такая возможность существует: и бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется. То, что переговоры рано или поздно будут возможны, это естественно, потому что любой конфликт, в том числе и вооруженный конфликт, заканчивается переговорами, но условия для них должны еще созреть.

1. Ой, а что это – переговоры об Украине за спиной Украины и без Украины. Никогда такого не было и вот опять.
2. Это уже не первые контакты СВР и ЦРУ такого рода, которые разумеется выходят за пределы обычного информирования.

Источник: Colonel Cassad


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