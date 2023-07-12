Мнение: Штраф за лайки, колониализм на Украине и внедрение в банду телефонных мошенников

1. Европейский Союз постепенно превращается в цифровой концлагерь. Забавно вышло. В России в девяностые была дикая вольница, в которой преступники, иностранные агенты и прочие вражины чувствовали себя, как рыба в воде. В Европе было что-то вроде более-менее разумного порядка. Дальше гайки везде закрутили. Теперь в России — хороший баланс между личными свободами и интересами общества, а в Евросоюзе — антиутопия по типу оруэлловской.

Вот из свежего, Прибалтика (ссылка):



В Латвии полиция провела “мониторинг” соцсетей и массово штрафует всех, кто поддержал акции, посвященные Дню Победы 9 Мая. Теперь за лайки под постами о великом празднике простым гражданам выписывают административные штрафы.

Никакого осуждения подобного бесправия от других стран Европы, разумеется, не последовало. Наблюдаем, как Запад продолжает тонуть в море русофобии и абсурда.

Кстати, объясните пожалуйста, почему «независимые» правозащитники дружно возмущаются антисемитизмом, но при этом считают русофобию чем-то вымышленным, несуществующим, фантомом русской пропаганды? Чем русские хуже других народов? Неужели у нас форма черепа недостаточно правильная, чтобы Латвию, Украину и тому подобные осколки Германского Рейха хотя бы на словах осудили в ООН?

2. На Западе привычно грабят Украину, чтобы компенсировать хотя бы часть своих расходов на прокси-войну против России (ссылка):



Планы по вывозу реликвий из Киево-Печерской лавры показывают, что Запад относится к Украине как колонии. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.

«Это традиция для колониальных держав, традиция бандитского отношения к национальному и культурному достоянию других стран, тех стран, которые они считают своими колониями. Безусловно, Украину они считают просто своей не вотчиной, а именно колонией», — высказалась о политике западных стран дипломат.

Ранее Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности, незаконно вывезенные с Украины, в других странах. По ее словам, это происходит давно, а сама республика уже долгое время «разбазаривает» свое культурное достояние под воздействием США.

Как показывает опыт, выбить награбленное из европейцев можно разве что в ходе войны, добровольно эти джентльмены ничего не отдадут. К примеру, большая часть русских реликвий, распроданных большевиками за копейки в 1920-е и 1930-е, так и остались за рубежом, хотя иностранные покупатели отлично понимают, что владеют краденым. Из того, что награбили у нас немцы в 1940-е, удалось вернуть только часть, при этом немцы не только грабили, но и физически уничтожали ценнейшие исторические предметы и культурные памятники. Полагаю, многое будет безвозвратно утеряно и на этот раз.

Впрочем, полагаю, это вполне согласуется с планами Запада. Запад считает Россию своим врагом, так что атака на русскую культуру для Запада столь же логична, как и атака на русский язык, например.

3. В продолжение утренней темы. Слепой москвич внедрился в банду телефонных мошенников в Днепропетровске и собрал ценную информацию про их деятельность. Цитирую из подробного отчёта (ссылка):

Большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, а многие из любопытства пробовали их разговорить. IT-специалист из Москвы Руслан Айгинин решил пойти дальше: он смог войти в доверие к сотруднице одной из мошеннических групп, базирующихся в украинском Днепре, чтобы узнать, как устроена внутренняя кухня, жизнь и досуг «офисников» — именно так называют себя эти люди, образовавшие у себя на родине целую субкультуру. Они снимают видео о разводе россиян-«мамонтов», хвастаются своими запредельными доходами и устраивают вечеринки со стриптизершами в духе фильма «Волк с Уолл-стрит». <…>

«Есть такое понятие, как виртуальная личность, или сокпаппет (sockpappet). Используются такие марионетки обычно CММ-щиками или политагитаторами. Это не просто один левый аккаунт и одна страница в социальной сети или запись на форуме. <…>

Я создал две виртуальные личности — двух людей, которые родились и выросли в украинском городе Днепре: 18-летнего юношу по имени Юрий и 21-летнюю Алису. Насколько смог, постарался сам стать «местным», ведь мне же предстояло говорить от их имени. Для этого я изучил историю города, выучил карту. Попросил брата, чтобы тот проверил мои топографические познания.

Это было медленное, глубокое погружение. Я каждый день после пробуждения первым делом смотрел погоду в Днепре или Киеве, куда мои сокпаппеты периодически приезжали. Читал местные новости, Telegram-каналы, паблики в соцсетях. Там и находил контакты «офисов» — именно так сами мошенники называют свои конторы, а себя, соответственно, «офисниками».

Одним из основных источников знаний об этих организациях для меня были беседы с эйчарами, чья основная задача — привлекать новые кадры в свои «офисы». Там большая текучка!

Эйчары общаются с теми, кто звонит и пишет по размещенным в сети объявлениям, выполняют функцию СММ-менеджеров: активно постят разный контент, включая видосы в соцсетях, ведут Telegram-каналы, прямые эфиры, проводят разные конкурсы для подписчиков.

Они же выступают своеобразными амбассадорами «офисов», показывая своим внешним видом и образом жизни, как хорошо зарабатывают сотрудники этих преступных организаций. Обилие фотографий позволяло мне находить их реальные аккаунты, узнавать об их жизни, интересах, связях друг с другом и прочую полезную инфу с помощью OSINT, то есть поиска по открытым источникам данных.

Конечно, сам я, как незрячий, эти изображения не вижу. Но есть, к примеру, бот «глаз бога», позволяющий улучшать и сравнивать одни картинки с другими. Да, «эйчары» понимают, что ставят себя в опасное положение, и шифруются, но зачастую некачественно. К примеру, используют один логин на страницах якобы разных людей в разных соцсетях. Дальше я беру программу, которая позволяет найти углубленную информацию о логине — на каких сайтах используется и так далее. Однако техника техникой, но важнее разговор с человеком.

Первое время я общался с эйчарами от лица Юрия. Это наивный 18-летний парень, у которого только девять классов за плечами. Он ни в чем особенно не соображает, но хочет быть крутым, хочет научиться скамить людей, ну и заработать. Тут был соблазн переборщить с идиотизмом, но собеседники могли заподозрить неладное.

Гораздо успешнее, как ни странно, оказалось погружение в виртуальную личность девушки — 21-летней Алисы. Она куда более сообразительная, уже что-то понимает в IT и хочет развиваться дальше.

Как Юрию и Алисе мне приходилось делать вид, будто бы я разделяю взгляды своих собеседников, в частности, их ненависть к русским, которой там очень много! Это давалось мне труднее всего. Конечно, я сам не заводил речь на тему политики и национальностей, но поддакивал их репликам, от которых порой в прямом смысле становилось дурно. <…>

Итак, в «офисы» активно набирают молодежь с 16 лет. Главное, чтобы кандидат был готов звонить и скамить людей. Работать нужно в реальном офисе, где оборудован кол-центр. График у большинства вполне обычный офисный — с 9 до 18, с понедельника по пятницу. Бесплатный обед. Иногородним сотрудникам контора оплачивает жилье.

Новичок сперва проходит обучение, где ему, к примеру, рассказывают о «мамонтах», или «лохматых» — так называют людей, которых разводят. Кстати, работать звонилкой — это у них между собой называется «на офисе закрывать трубочку». <…>

Итак, вот как выглядит типичный схематос глазами «офисников». Человек, который занимает самую низкую должность (а ее здесь называют «аккаунт-менеджер»), валом обзванивает людей, представляясь сотрудником банка.

Он пересказывает своим собеседникам одну и ту же историю. К примеру, про человека, который якобы пришел от них в банк с доверенностью и пытался снять деньги. От «мамонта» на этом этапе не требуют передачи каких-либо сведений. Просто добиваются согласия на замораживание счета, а затем переключают на второго сотрудника.

Подключается второй тип звонилки — его называют «клоузер». Этим уже занимаются более опытные, продвинутые и талантливые «офисники». Именно на данном этапе от «мамонта» необходимо получить номер банковской карты, ее срок действия и код CVC.

Жертве диктуют номер счета «дропа» — эти карты покупают пачками через даркнет, но иногда это и реальные россияне с банковской картой, которые сотрудничают с мошенниками за вознаграждение. К слову, деньги от «дропа» в «офис» попадают через криптообменники.

Если человек готов передать солидную сумму, но только налом, к нему могут снарядить «дроп-курьера» — это россиянин типа закладчика наркотиков, который сотрудничает с украинскими «офисами» вслепую (получая анонимные заказы) или даже сознательно.

За тем, как трудится аккаунт-менеджер и «клоузер», в «офисе» пристально наблюдает «фермер» — это высшая точка карьерного роста для сотрудника, которого наняли с улицы. «Фермер» должен поддерживать некую минимальную планку качества работы, чтобы коллеги «не шокали» и другими элементарными способами не палили контору

Информация о самых вкусных лохах, которых удалось развести на значительную сумму, тут же передается звонилкам, представляющимся жертвам борцами с мошенничеством. Они выгребают из людей то, что у них еще осталось, или уговаривают взять еще один кредит — якобы для того, чтобы вернуть утраченное прежде и наказать виновных. Такая адская карусель получается. <…>

Днепр — столица «офисников». Там их больше всего. А вообще на Украине таких «офисов» сотни. Соответственно, трудятся в них десятки тысяч молодых людей. <…>

Сидеть на окладе не получится, так как это 10-15 тысяч гривен (22 600 — 33 900 рублей). Приходится стараться, чтобы получать процент с «закрытой трубки», а еще без конца врать родителям, что работаешь в другом месте.

Но, как бы там ни было, я не жалею людей, которые решили профессионально заниматься мошенничеством по якобы благородным мотивам. Напомню свою позицию: у мошенников нет национальности.»