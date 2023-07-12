Скандалы: Сокровища Одесского банка

На дне обмелевшего Каховского водохранилища «притаился» золотой клад батьки Махно

Преднамеренное разрушение киевскими «полководцами» плотины Каховской ГЭС и последовавшая за этим грандиозная водная катастрофа, безусловно, станут одной из наиболее трагических страниц военной спецоперации. На фоне тревожных прогнозов о последствиях для экологии такого террористического акта, которые обсуждают СМИ, до сих пор остается в тени интересный момент, связанный с исчезновением Каховского моря. Ведь его опустошение дает шанс отыскать один из самых легендарных кладов.

68 лет назад, в июне 1955-го, на строительстве Каховского гидроузла приступили к важному этапу: были закрыты перемычки новой, только что возведенной плотины, и началось заполнение огромного водохранилища. Батюшке-Днепру пришлось долго трудиться, чтобы заполнить это рукотворное море до запланированных проектировщиками отметок. Лишь через два с лишним года вода достигла намеченного уровня — нормального подпорного горизонта.

Обратная процедура, произошедшая по вине нынешних оголтелых киевских властей, которые отдали приказ разрушить плотину ударами мощных боеприпасов, заняла куда меньше времени. Через образовавшийся огромный пролом вода ушла за считаные дни. В результате привычное уже нескольким поколениям местных жителей Каховское море исчезло, сжавшись фактически до размеров старого днепровского русла.

Случившееся специалисты называют крупнейшей экологической катастрофой. Однако «уход» Каховского водохранилища, оказывается, может возыметь и совсем иные последствия. Киевские «государственные террористы», которые распорядились взорвать плотину, таким варварским действием дали возможность раскрыть одну из самых главных «золотых» тайн, сохранявшихся на территории бывшего Советского Союза.

Речь идет о кладе батьки Махно.

Некоторые подробности этой легендарной истории корреспондент «МК» узнал от энтузиаста-поисковика, в свое время жившего на территории Запорожской области Украины, но перебравшегося теперь в Россию.

— Есть серьезные основания полагать, что именно на той территории, по которой еще несколько дней назад гуляли волны Каховского моря, находится схрон, где доверенные люди атамана спрятали собранное им золото, — рассказывает Станислав З. — О существовании такого клада разговоры ходят еще с довоенных времен, однако последние почти семь десятилетий никаких попыток его отыскать не предпринималось: ведь после создания Каховского рукотворного моря все эти сокровища оказались защищены от посторонних визитов дополнительно многометровой толщей воды. Но теперь, когда водохранилище оказалось спущено, появилась — хотя бы теоретически — вероятность все-таки отыскать махновские драгоценности.

Знаменитый анархист, оставивший заметный след в истории Гражданской войны, за то время, пока находился во главе своей «вольной армии», успел собрать изрядные богатства. По крайней мере многие современники из числа участников тех событий говорили, писали потом: у батьки казна скопилась очень внушительная.

Происхождение основной части этих сокровищ доподлинно известно. Это так называемое золото атамана Григорьева. Предводитель «лихой казацкой вольницы» в 1919 году участвовал в освобождении от белых войск Одессы. Здесь отряды Григорьева смогли знатно поживиться: «атаманцы» первыми ворвались в здание Одесского государственного банка и захватили его хранилища, вытащив оттуда много драгоценного металла. В документальных свидетельствах есть их перечень: золотые слитки общим весом 124 килограмма, 1 миллион 265 тысяч 185 рублей золотыми червонцами царской чеканки и 238 пудов серебра.

Однако недолго Григорьев оставался хозяином этих ценностей. Узнав о подобном фарте своего удачливого коллеги, Нестор Махно решил исправить допущенную госпожой Фортуной «несправедливость». Коварный батька заманил Григорьева к себе — якобы на съезд повстанцев-единомышленников — и, улучив удобный момент, со своими подручными расстрелял «покорителя Одессы», доверчиво приехавшего почти без охраны. Ликвидировав соперника, Махно во главе отряда поспешил на железнодорожную станцию Александрия, где стоял личный поезд Григорьева, в вагонах которого и находились золотые запасы.

Когда пару лет спустя Нестор Иванович, преследуемый войсками Красной Армии, покинул страну, перейдя с небольшим отрядом румынскую границу, никакой значимой казны он с собой прихватить не смог. Известно, что вплоть до самой своей смерти в 1934 году Махно, находясь в Европе, жил весьма бедно.

Так что золото-серебро из Одесского банка и другие «приватизированные» боевитым батькой ценности наверняка оказались припрятаны где-то на территории Украины, по которой махновцы изрядно погуляли в Гражданскую.

За этими сокровищами начали охотиться еще в довоенные годы сотрудники ГПУ–НКВД. К ним угодил один из бывших махновских командиров — Федор Каретников, рискнувший вернуться в Россию, но быстро пожалевший о таком поступке. Под нажимом чекистов этот человек, находившийся когда-то в числе наиболее приближенных к атаману людей, на допросах дал весьма подробные показания о Несторе Махно, рассказал среди прочего и о его золотом запасе.

По словам Каретникова, на исходе лета 1919 года их атаманской армии пришлось отступать под натиском белых войск, возглавляемых генералом Слащевым. В такой ситуации громоздкий обоз оказался обузой, а потому батька решил находившийся при нем ценный груз спрятать до лучших времен. В ночь на 28 августа большую часть одесского золота зарыли возле одного из прибрежных днепровских курганов в районе города Никополя.

Получив от Каретникова такие показания, чекисты, конечно же, повезли его в те места, о которых он упомянул. Однако махновец так и не смог указать, где спрятан клад: то ли действительно запутался за давностью лет среди похожих друг на друга курганов, то ли специально водил за нос оперативников, не желая выдать «золотую» тайну.

Если до второй половины 1950-х еще существовали какие-то надежды отыскать все-таки золото батьки Махно, то после того, как многие окрестности Никополя оказались на дне разлившегося Каховского водохранилища, добраться до клада стало вообще невозможно.

Конечно, на протяжении почти 70 лет существования рукотворного моря память о спрятанных где-то под толщей воды сокровищах сохранялась — по крайней мере среди энтузиастов-кладоискателей. Теперь, после разрушения плотины Каховской ГЭС, прежние золотые миражи вдруг вновь могут показаться кому-то достижимыми. По крайней мере один «замок» — водяной — с этого тайника оказался снят. Дело осталось «за малым»: точно определить тот заветный курган и место возле него, где следует откапывать схрон с драгоценностями, устроенный более ста лет назад легендарным батькой Махно.

Между тем пересохшее Каховское водохранилище уже делится с исследователями своими тайнами. Недавно появилась информация: неподалеку от острова Хортица, там, где обнажились скрытые прежде под водой природные берега Днепра, найдено старинное судно длиной около 7 метров. Специалисты-археологи пришли к выводу, что это лодка, изготовленная из ствола огромного дуба людьми, которые населяли берега Днепра много веков назад. Есть предположение, что возраст находки может даже превышать 500 лет. Подобные лодки-долбленки наши далекие предки использовали в качестве плавсредств, для ловли рыбы и переправы с берега на берег.

Александр Добровольский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”