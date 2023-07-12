Мода на бахрому: как стилизовать платье, жакет, сумку и другие детали в летних образах

Если кажется, что в наши дни все носят бахрому, то это потому, что так оно и есть. Что делает эту модную тенденцию настолько распространенной? Наверное, красота, удобство и эстетика. Игривая деталь работает почти со всеми вещами, которые можно найти в вашем гардеробе, от топов и низов до платьев и даже аксессуаров. В зависимости от настроения и случая, вы можете сделать бахрому настолько тонкой или насыщенной, насколько захотите.

Есть много разных способов, которые вы можете использовать при создании наряда с бахромой — от западного фасона до легкого гламура.

В стиле вестерн

Бахрома прочно ассоциируется с западной одеждой, поэтому поднимите ее на новый уровень, сочетая замшевую или кожаную куртку с бахромой с качественной парой шорт или джинсов. Ковбойские сапоги — бонусные баллы, тем более, если у них есть бахрома сбоку. Укороченный топ завершит гармонично образ.

Учитывайте модные тенденции 70-х

Детали в виде бахромы также ассоциируются с модным стилем 1970-х годов. Чтобы передать ту самую неповторимую стильную ретро-атмосферу, рекомендуется сочетать жакет или сумочку с бахромой с расклешенными вязаными брюками, топом на бретельках и босоножками на платформе .

Включите гламурный фактор

Если вы собираетесь на свидание или с друзьями в бар и хотите добавить нотку гламура в свой наряд, то тоже можете использовать бахрому.

Выберите бахрому из бисера, жемчуга или страз и соедините аксессуар с облегающим мини-платьем, чтобы акцент был сделан на бахроме.

Добавьте немного панковской эстетики

В качестве альтернативы, бахрома может служить идеальным инструментом для презентации образов в стиле панк. Возьмите кожаную юбку с бахромой, армейские ботинки и забавную футболку. Не забудьте выбрать черные вещи для того, чтобы полностью выдержать панк-эстетику.

Комплект с бахромой и кисточками

Актриса Джиллиан Андерсон презентовала изысканный лук на красной дорожки премии Эмми 2021 года. Она облачилась в красивый комплект, состоящий из длинной юбки, а также укороченного топа с деталями в виде бахромы и кисточками. Белый цвет одежды сделал образ более нарядным, торжественным и гламурным. Идеальное решение как для зрелых женщин, которым рекомендуется презентовать изысканные и женственные наряды.

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Эклектичная мода

На Неделе высокой моды в Париже Белла Хадид была одета в черно-синее платье с пайетками и ослепительной бахромой из тюля по подолу. Она также дополнила образ сумочкой в ​​​​стиле НЛО с кисточкой. Если вам импонирует такая эклектичная эстетика, тогда вы тоже можете последовать примеру супермодели, скопировав ее образ.

Трендовый лук

Зачем выбирать один тренд, если можно включить много тенденций в один наряд одновременно? Собственно, так и сделала певица Кэти Перри. Она вышла в свет в летнем костюме с блейзером оверсайз, в розовой монохромной цветовой гамме и с черной бахромой. Сочетание черного и розового традиционно считается классическим и беспроигрышным. Если в наряде будет преобладать розовый, то лук получится романтичным. Но рокерские нотки безусловно добавят черные детали.