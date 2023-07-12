“Наше предназначение заключалось во встрече”: Burito об отношениях мужчины и женщины, свободной воле в быту и мужественности в романтике

Burito – бывший участник группы «Банд’Эрос», а нынче популярный сольный исполнитель. Слушателям он больше всего известен по треку «По волнам». Помимо музыкальной деятельности Гарик Бурнышев (настоящее имя исполнителя) еще снимает клипы, является телеведущим и режиссером-постановщиком.

О концерте в Ижевске

Гарик уже долгое время живет в Москве. В родном Ижевске бывает очень редко. Он выступал там на корпоративе, но пока еще ни разу не давал сольного концерта. Музыкант решил исправить ситуацию. Осенью он планирует выступить в родном городе. Некоторые треки артист исполнит в Удмуртской филармонии. Это будет четыре композиции в необычной аранжировке.

О встрече с женой

Уже двенадцатый год Гарик живет с певицей и бывшей телеведущей Оксаной Устиновой. Шесть лет назад у пары появился сын Лука. Артист считает, что их с женой предназначение заключалось во встрече. Знакомство с избранницей поспособствовало внутренним трансформациям Гарика. Если раньше он вел себя больше как подросток в отношениях, то рядом с Оксаной стал настоящим мужчиной.

Гарик не дарит жене цветы исключительно по праздникам, по каким-то особым датам. Он дарит ей цветы часто, просто так, без повода, чтобы порадовать. У супругов нет ритуалов, которые помогут поднять им обоим настроение. Артист отмечает, что у них с женой всегда хорошее расположение духа. Они умеют наслаждаться сегодняшним днем и получать удовольствие от жизни. Супруги называют друг друга не иначе как «любимый» и «любимая».

Об отношениях мужчины и женщины

Музыкант признается, что у него есть пример гармоничных и правильных отношений между мужчиной и женщиной. Возможно, потому, что он вырос в полной семье. Гарик видел, как мужчина должен обращаться с женщиной. Он понял, что настоящий мужчина — это не брутал, не нахал. Мужественность проявляется в романтике, в трепетном отношении к любимой. Потому Гарик совсем не стесняется посвящать супруге трогательные посты в соцсетях. Он не боится показать свою слабость, уязвимость, и в этом как раз заключается его сила.

Бурито не считает, что женщина должна пробуждать в мужчине романтику. Артист поясняет, что каждый человек индивидуален, нет смысла никого переделывать. Нужно принять и полюбить партнера таким, какой он есть.

О ребенке

Гарик благодарен тому, что родители уделяли ему достаточно внимания и ограждали от того, чтобы он становился свидетелем их ссор или скандалов (хотя разногласий в семье было мало, но все же иногда ссоры случались). Сейчас в своей семье артист старается поступать аналогичным образом. Ребенка ограждают от любых эпизодов, которые могут его травмировать.

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Гарик вспомнил, как однажды вернулся поздно домой, а сын очень хотел собрать ракету. Когда он предложил ребенку заняться этим завтра, тот чуть не расплакался. Тогда звездный папа сел с сыном собирать ракету до самой глубокой ночи. Он даже на студию приехал чуть позже, чтобы более-менее выспаться.

Музыкант признается, что его сыну нравится ходить на рыбалку. Пока звездный папа не понимает, откуда у ребенка взялось такое увлечение.

О свободной воле в быту

Гарик признается, что в семье нет четкого распределения обязанностей. По словам исполнителя, все расслабленно. У кого есть время, тот помыл посуду или приготовил еду. С собакой обычно гуляет Гарик.

На тусовки супруги не ходят. Им по душе проводить время вместе в спокойной обстановке. Музыкант признается, что ему не нравится бывать где-либо без жены. Чем больше времени они вместе, тем лучше.

О гастрономическом пристрастии

Гарик родился и вырос в Ижевске. Там принято есть вареники с капустой. До сих пор артист обожает это блюдо. Он рассказал, что начинка должна быть из квашеной капусты и что вареники должны быть заморожены перед тем, как погрузить их в горячую воду. Готовое блюдо исполнитель любит есть со сметаной.

На новогодние праздники Гарик не отказывается от вареников с капустой, а также от салата оливье. Еще он лакомится курицей, в то время как его супруга придерживается принципов вегетарианства.

Напутствие выпускникам

Гарик выступал на концерте «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он дал выпускникам слова напутствия. Например, пожелал поскорее разочароваться в жизни, чтобы снять розовые очки и увидеть реальный мир. Также музыкант призвал всегда слушать свое сердце, не следовать навязанным кем-то сценариям и шаблонам.