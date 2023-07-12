Мнение: …И немедленно сдаться

Зачем НАМ НАТО?!

Мне тут в комментах подсказали шикарную цитату из Арестовича:

“Украина не может попасть в НАТО, иначе как победив Россию. Но тут возникает вопрос: если Украина победит Россию – зачем ей тогда НАТО?!”

Все-таки Арестович – голова! Говорил это еще в 2017 году, когда Арестовича никто не знал, и повторяю сейчас. Реально один из умнейших людей на постсоветском пространстве, особенно учитывая, что с умными на этой жуткой территории всегда было дело швах.

И – к вопросу об уме: почему-то до сих пор ни один из зет-переможников и “государственников” в РФ даже не додумался до самой элементарной вещи, раз уж они все так мечтают “воссоединить” некогда братские народы и забыться (забиться) в экстазе. Способ ведь старый и надежный: отказаться от совсем уж обанкротившейся идеи “СВО”, объявить наконец Украине полноценную войну – и немедленно сдаться.

После чего искомое – великая Киевская Русь от можа до можа – предстанет, как в сказке, во всей красе. 140 миллионов недорогих рассеян хохлы все равно на свою мову переучить не смогут – пупок развяжется. Из убытков – ну, переедет столица из Москвы в Киев – так это опять же не убыток, москвичи давно мечтают, чтобы столичный статус с них кто-нибудь бы снял, глядишь, в городе хоть станет можно дышать. Не пухнуть же до тех пор, пока наконец ВСЯ Россия плюс еще и вся Средняя Азия переедет в Москву!

Да и под “украинским игом” страдать не впервой, в конце концов – молдаванин Брежнев сейчас воспринимается в глубинке чуть ли не как “любимый руководитель”, а он тут проправил 18 лет вместе с “днепропетровским кланом”, все только блаженствовали. Да и про Россию не зря говорят, что “Россия – женская душа”, а у бабы какой извечный способ добиться чего угодно? Правильно – ОТДАТЬСЯ! И потом уже вертеть “победителем” в любую сторону, как заблагорассудится.

Но ведь нет! Так глупы, что даже не поймут, что им дело предлагают.