 

Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой

12.07.2023, 20:45, Новости дня
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В среду, 12 июля, стало известно смерти дочери бывшего главы Пензенской области. Тело наследницы чиновника обнаружили накануне в ее московской квартире. Женщины не стало на 45-ом году жизни.

Дочь Василия Бочкарева постоянно проживала в столице и занималась бизнесом. В частности, она владела долями в предприятиях по выпечке мучных изделий, а также по заготовке древесины.

Наталью Бочкареву обнаружили оперативные службы после обращения консьержа жилого дома. Сотрудница забила тревогу, когда Наталья Бочкарева перестала выходить на связь.

Изначально подробности смерти наследницы главы Пензенского региона не раскрывались, однако Пятый канал сообщает, что женщина могла употреблять наркотики. При этом не исключено, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

По словам консьержки, тело Натальи Бочкаревой было обнаружено в ванной. Женщина успела разглядеть только посиневшую ногу, когда вошла в квартиру.

Также не исключено, что незадолго до смерти дочь чиновника могла получить рану в области лица. Известно, что она появлялась на публике в маске и кепке. К слову, Наталья Бочкарева запомнилась широкой аудитории из-за ряда скандалов.

В частности, женщина разбила дорогостоящий люксовый автомобиль после расставания с парнем. Кроме того, она лишилась крупной суммы денег, связавшись с гадалкой.


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