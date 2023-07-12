 

Мнение: Суровикин нашелся?

12.07.2023, 20:20, Разное
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Пишут, что генерал армии Сергей Суровикин находится в отпуске и пока недоступен. Так и сказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов: «Он отдыхает сейчас. Пока недоступен».

Генерал Суровикин имеет право на отдых? Имеет! В любое время… И почему бы ему не взять отпуск сразу после «попытки мятежа»?

Сразу после того, как он обратился к бойцам «ЧВК Вагнер»: «Мы одной крови. Я призываю вас остановиться».

Так что все логично. Генерала Суровикина вплоне могли отпустить  в отпуск.

Или генерал Картаполов что-то не договаривает?

Источник: Ирек Муртазин


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